¿Quién era Aurora Clavel? La icónica estrella oaxaqueña que marcó el cine mexicano

El espectáculo nacional está de luto por la partida de Aurora Clavel, actriz emblemática del cine y la televisión mexicana, quien murió a los 88 años. Su muerte deja una profunda tristeza entre familiares, colegas y admiradores que hoy honran su entrega y legado en el mundo artístico.

Nacida el 14 de agosto de 1936 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, Aurora descubrió su vocación artística desde joven, lo que la llevó a mudarse a la Ciudad de México para perseguir su sueño. Con casi cinco décadas de carrera, dejó huella en numerosas producciones nacionales e internacionales.

En el cine, brilló en títulos como Tarahumara, La soldadera, ¿Pedro Infante vive? y Vagabunda. Su talento cruzó fronteras con participaciones destacadas en filmes estadounidenses como The Wild Bunch, Pat Garrett & Billy the Kid y The Mosquito Coast.

En televisión, se convirtió en una figura constante en exitosas telenovelas como Los ricos también lloran, La fiera, Monte Calvario, El pecado de Oyuki, María Isabel, Abrázame muy fuerte y Alborada. Su profesionalismo y versatilidad le ganaron el respeto del medio y el cariño del público.

Clavel siempre mantuvo vivo su amor por Oaxaca. Fue nombrada hija predilecta de Pinotepa Nacional en tres ocasiones y recibió el título de mujer del año en su estado natal. En 2011, impulsó la creación de una escuela de arte dramático en su comunidad, apostando por el futuro de las artes escénicas.

Más allá de la pantalla, también trabajó por la defensa de los derechos de sus colegas como parte de la Comisión de Honor y Justicia de la ANDA, dejando huella en el gremio actoral mexicano.

Aunque nunca tuvo hijos, Aurora compartió la vida con varios hermanos. Su hermana Yolanda fue quien se encargó de cuidarla en sus últimos años. Algunos reportes indican que familiares cercanos habían expresado preocupación por su salud y paradero.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su deceso. Lo que permanece claro es el profundo vacío que deja su ausencia y el inmenso legado que deja en el arte mexicano.