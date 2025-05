Plaza Sésamo se salva del olvido gracias a Netflix, ¿quién hacía las voces de Pancho y Lola?

El legendario programa para niños Plaza Sésamo ha encontrado un nuevo refugio en Netflix, garantizando su permanencia tras la incertidumbre que provocó su cancelación definitiva anunciada a finales del 2024. La plataforma de contenido bajo demanda cerró un trato con Sesame Workshop para desarrollar nuevos episodios, los cuales estarán disponibles globalmente hacia finales de este mismo año.



La suspensión de Plaza Sésamo fue resultado de una combinación de motivos económicos y estratégicos. Warner Bros. Discovery, que se había hecho con los derechos de producción en 2016, optó por no prolongar su contrato con Sesame Workshop como parte de una reorganización interna enfocada en programación para adultos. A esto se sumó una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que eliminó el subsidio federal a PBS, la televisora pública que transmitía el programa desde su origen en 1969. Este recorte presupuestal afectó la distribución gratuita del show, comprometiendo su disponibilidad para millones de infantes en comunidades con conectividad limitada.



Desde su lanzamiento en 1969, Plaza Sésamo se ha convertido en un ícono de la televisión infantil, mezclando enseñanza con diversión. Ideado por Joan Ganz Cooney y Lloyd Morrisett, el programa ha acumulado más de 55 temporadas y se ha difundido en distintos países, adaptándose a culturas y lenguas diversas. Por casi cinco décadas, PBS fue su único hogar, hasta que en 2016 pasó a HBO bajo un convenio de cinco temporadas, que fue renovado en 2019. Sin embargo, Warner Bros. Discovery decidió no continuar el acuerdo, dejando su continuidad en entredicho.



Plaza Sésamo aterrizó en México en 1972, convirtiéndose en una de las versiones más representativas de Sesame Street en el mundo hispano. Adaptado a la realidad mexicana, el show integró personajes nacionales y temáticas pertinentes para la formación infantil. Durante años fue transmitido por Televisa, posicionándose como un emblema de la televisión educativa. En 2013, la producción se trasladó a Colombia bajo la coordinación de RCN Televisión, pero en 2020 regresó a México bajo la producción de TV Azteca.



El programa tuvo una influencia notable en la formación infantil, promoviendo valores como inclusión, respeto a la diversidad y aprendizaje mediante el juego. Además, fue pieza clave en la alfabetización temprana y el desarrollo cognitivo de niños en distintas regiones del país. Su emisión en más de 38 canales públicos permitió su llegada a comunidades con recursos educativos limitados.



El nuevo acuerdo establece que los capítulos correspondientes a la temporada 56 de Plaza Sésamo se lanzarán al mismo tiempo en Netflix y en PBS, conservando así la alianza histórica de más de 50 años con la televisión pública estadounidense. Asimismo, la plataforma integrará más de 90 horas de contenido anterior en su biblioteca.



De acuerdo con el comunicado oficial de Plaza Sésamo, esta colaboración entre el sector público y privado permitirá que el programa continúe con su misión de ayudar a los niños a ser más sabios, más fuertes y más empáticos. Paula Kerger, presidenta de PBS, reafirmó el compromiso de la televisora con la formación infantil, destacando la importancia de mantener el acceso gratuito a contenido educativo de alta calidad.



Aunque todavía no se ha revelado una fecha específica de estreno, los próximos episodios mantendrán el enfoque pedagógico y lúdico que ha caracterizado al programa desde sus inicios. Se anticipa la participación de personajes emblemáticos como Elmo, Triki, Epi y Blas, aunque aún no se ha confirmado la incorporación de nuevos anfitriones.



Netflix, por su parte, ha reforzado su estrategia de contenido para niños con esta adquisición, incorporando Plaza Sésamo a su repertorio educativo. Con esta maniobra, la plataforma busca posicionarse como un entorno confiable para el entretenimiento infantil, en un momento en que el contenido educativo ha disminuido en otros servicios de streaming.

¿Quién hacía las voces de Pancho y Lola?

Dos de los personajes más queridos de Plaza Sésamo en México son Pancho y Lola, ambos con su carisma y simpáticas ocurrencias se ganaron en cariño de los fans, pues no sólo niños los querían, sino también los adultos ganaron afinidad con estos personajes. Una de las preguntas más frecuentes sobre ellos dos es quién hacía sus voces.

En una primera etapa la voz de Pancho Contreras estaba a cargo de Odín Dupeyron, quien amaba hacer este personaje, pero no era el único a quien le dio voz, pues también le tocó darle vida a Elmo. En una publicación de Instagram del año 2022, recordó cómo formó parte de Plaza Sésamo y lo mucho que amaba darle vida a esos personajes.