My Chemical Romance vuelve a México en febrero 2026: precios y preventa en el Estadio GNP

My Chemical Romance confirma su regreso a México el 13 de febrero de 2024. A través de la página oficial de OCESA se dio a conocer la llegada del Tour de Estadios en Norte América "Long Live" The Black Parade en honor a uno de sus más reconocidos y exitosos discos.

Pero la banda de Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro no viene sola. Como acto de apertura se sumaron a The Hives, una de las agrupaciones de rock n roll más importantes de todos los tiempos, pero también una de las más queridas por los mexicanos y desde luego, una de las que más amor siente por este país. Una combinación perfecta.

La preventa para el concierto será el día 22 de mayo de 2025 para Tarjetas HSBC de Crédito en punto de las 14:00 horas. El siguiente es el 23 de mayo para las Tarjetas HSBC de Crédito y Débito. Aprovecha el ofertón de 3 y de 5 meses sin intereses para estas tarjetas. La venta general será a partir del día 24 de mayo con cualquier tarjeta.

Crédito: OCESA

The Black Parade, el mejor disco de My Chemical Romance

El álbum de My Chemical Romance, "The Black Parade", es una ópera rock que narra la historia de "El Paciente", un hombre que reflexiona sobre su vida al enfrentar una enfermedad terminal. A través de 14 canciones, el disco explora temas profundos como la vida, la muerte, el legado, el amor perdido, el arrepentimiento y la búsqueda de significado ante la inminencia del final. La muerte se personifica como un desfile fúnebre, la memoria más feliz de la infancia del protagonista.

Musicalmente, "The Black Parade" es un trabajo ambicioso que fusiona elementos del rock alternativo, el emo, el pop punk y el rock, con influencias del glam rock y el rock clásico. La teatralidad y la intensidad emocional son sellos distintivos del álbum, con cambios dinámicos y arreglos elaborados que acompañan la narrativa lírica. Canciones como "Welcome to the Black Parade", "Famous Last Words" y "Teenagers" se convirtieron en himnos generacionales, resonando por su energía y sus letras introspectivas.

Considerado por muchos como la obra cumbre de My Chemical Romance, "The Black Parade" trascendió las etiquetas de género y consolidó a la banda como una fuerza importante en la música contemporánea. Su impacto cultural perdura, y el álbum sigue siendo celebrado por su audacia conceptual, su musicalidad apasionada y su exploración conmovedora de temas universales.

La última vez de My Chemical Romance en México

El Autódromo Hermanos Rodríguez se cimbró la noche del viernes 18 de noviembre de 2022 cuando las luces se atenuaron y una figura vestida de caballero medieval emergió en el escenario principal del Corona Capital. Era Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, marcando el esperado regreso de la banda a tierras mexicanas después de casi 15 años de ausencia. La multitud, vestida de riguroso negro, con delineados intensos y evocando la estética emo que marcó a una generación, rugió con una mezcla de nostalgia y euforia. La energía era palpable, un reencuentro largamente anhelado entre la banda y sus fervientes seguidores mexicanos.

Desde el primer acorde de "The Foundations of Decay", la banda originaria de Nueva Jersey desató una tormenta de emociones. Clásicos como "I'm Not Okay (I Promise)" y "Helena" resonaron con fuerza, coreados por miles de voces que revivían los himnos de su adolescencia. La puesta en escena, con una atmósfera oscura y teatral, complementaba a la perfección la intensidad de su música. Ray Toro, Mikey Way y Frank Iero, visiblemente emocionados, entregaron una ejecución impecable, recordando por qué My Chemical Romance se convirtió en un referente del rock de la década de los 2000.

El setlist fue un viaje a través de su discografía, incluyendo temas emblemáticos como "Welcome to the Black Parade" y "Famous Last Words", que desataron la histeria colectiva. Hubo momentos de catarsis con "Cancer" y la potencia de "DESTROYA", mostrando la versatilidad de una banda que supo fusionar la energía del punk rock con letras profundas y melodías memorables. A pesar de algunos problemas técnicos que obligaron a una breve pausa, la conexión entre My Chemical Romance y su público mexicano se mantuvo inquebrantable.

La noche culminó con una sensación agridulce. La euforia del reencuentro se mezcló con la certeza de que el tiempo, aunque relativo en la intensidad de la música, había pasado. Sin embargo, la promesa implícita en las palabras de Gerard Way, dejando entrever un posible regreso, encendió de nuevo la esperanza en los corazones de los miles de asistentes.