Muere Aurora Clavel, a los 88 años, fue actriz del Cine de Oro Mexicano y también triunfó en Hollywood

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la lamentable muerte de Aurora Clavel, una querida actriz mexicana originaria del estado de Oaxaca y que brilló en el Cine de Oro Mexicano, así como en telenovelas para la pantalla chica, pero quien también triunfó en el cine internacional hasta convertirse en una de las grandes de Hollywood.

Por medio de un comunicado la ANDI no detalló las causas de muerte, pero sí lamentó el sensible fallecimiento de la actriz. Por otro lado, la recordó como una de loas figuras más queridas e importantes del entretenimiento, no sólo en nuestro país, sino también en Estados Unidos.

Actuó junto a Lucero en Soy tu dueña. (Foto: X @Joely1984)

¿Quién fue la actriz Aurora Clavel?

El nombre real de la protagonista de telenovelas fue Teodora Gloria Clavel Gallardo, quien nació en Pinotepa Nacional, Oaxaca el 14 de agosto de 1936, algo que siempre presumió con orgullo al autonombrarse como "Pinotepense hasta las cachas", y que falleció a la edad de 88 años este 19 de mayo de 2025.

Además del enorme legado que dejó como actriz, destacó por ser profesora de actuación y tanta era su pasión que en 2011 anunció su Escuela de Arte Dramático en su natal Pinotepa Nacional

Entre los proyectos más famosos y recordados en donde prestó su talento para personajes icónicos destacan las telenovelas de Los Ricos También Lloran, El Pecado de Oyuki, María Isabel y Abrázame muy fuerte, aunque el último proyecto en el que actuó fue en 2017 con La Candidata donde dio vida a la mamá de José. Asimismo, actuó en icónicas series mexicanas como:

Mujer, casos de la vida real

Como dice el dicho

En redes despiden a la actriz. (Foto: X @EspectaculosMX)

Mientras que en el cine internacional, destacó con participaciones para películas de Hollywood, algo que la llevó a consagrarse como una de las grandes, especialmente tras su paso por el Cine de Oro Mexicano. Aquí sus películas más famosas en Estados Unidos: