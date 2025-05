Los Alegres del Barranco se defienden por la censura de corridos en su contra: "No lo inventamos, está en las noticias"

La reconocida agrupación de música regional mexicana, Los Alegres del Barranco, se pronunció en defensa de su repertorio de corridos, luego de enfrentar críticas y acusaciones de realizar apología del crimen a través de sus letras. En una declaración, los integrantes de la banda originaria de Sinaloa abordaron los señalamientos, ofreciendo su perspectiva sobre la tradición del corrido, así como su papel en la sociedad actual.

Los Alegres del Barranco contextualizaron, en entrevista con el canal Pie de Nota, su inclinación por el corrido, remitiéndose a sus raíces culturales e influencias musicales: "Desde un principio hemos cantado corridos porque viene desde la Revolución Mexicana. Nuestros músicos que nos inspiran, cantaban corrido desde hace 50 o 100 años, por eso las cantamos, pero también cumbias o huapangos. En una fiesta no puedes cantar puros corridos porque la gente se aburre. Nosotros cantamos de todo para que haya variedad", explicaron, subrayando la diversidad de su propuesta musical y la tradición histórica del género.

En cuanto al éxito de algunos de sus corridos más controversiales, la banda señaló que su intención como artistas es conectar con el público. "Cada canción que hacemos, es igual que el que publica un libro o que hagas una entrevista, todo es con el fin de que le guste al público, si este corrido en especial gustó un poco más que otros, para nosotros es un logro. Uno como artista, el escritor, es lo que busca, complacer a su público", afirmaron.

La agrupación no dudó en señalar lo que consideran una "doble moral" en las críticas que reciben. Afirmaron que sus corridos o los corridos en general, no son los únicos que hablan de la violencia tan explícitamente. Afirmaron que series, películas o novelas lo hacen todavía más evidente que sus canciones.

"¿Ahorita que dices de la apología, hay una doble moral muy fuerte, no creo que esos que nos están criticando tan fuerte, no vean una película de acción de balazos. No creo que sus hijos no jueguen un videojuego de violencia. No creo que no vayan a una pelea de lucha libre, de box, ahí ves sangre. Hay series, libros, novelas donde narran más explícito todo el tema. Que nosotros lo estemos haciendo con versos y música, pues yo no le veo el problema. Si vamos a ser parejos, vamos a ser parejos con todos", argumentaron, estableciendo un paralelismo con otras formas de entretenimiento que también abordan la violencia.