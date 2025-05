Los Alegres del Barranco rompen el silencio, confiesan quién ordenó proyectar imágenes del narco | VIDEO

El escándalo de Los Alegres del Barranco en México continúa con su historia, misma que se centra en un concierto realizado en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, el pasado mes de marzo de 2025. Durante su presentación, la agrupación de música regional mexicana proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras interpretaban un corrido dedicado a él.

Este hecho generó una fuerte controversia a nivel nacional. Diversas autoridades, incluyendo al gobernador de Jalisco y la entonces candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, condenaron enérgicamente lo sucedido, calificándolo como apología del delito y una normalización de la violencia. La Fiscalía General del Estado de Jalisco abrió una investigación en contra del grupo, su representante y el promotor del evento por este motivo.

Como resultado de la polémica, Los Alegres del Barranco enfrentaron consecuencias legales. Un juez de control los vinculó a proceso penal, imponiéndoles medidas cautelares como una garantía económica de 1.8 millones de pesos, la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado y la prohibición de salir del estado de Jalisco, salvo por presentaciones previamente autorizadas. Además, se reportó la cancelación de sus visas para ingresar a Estados Unidos.

A pesar del proceso legal en curso, un juez federal otorgó un amparo a Los Alegres del Barranco en mayo de 2025, permitiéndoles interpretar narcocorridos en el estado de Michoacán. La agrupación declaró que seguirán cantando corridos hasta que la violencia en México termine, negando haber hecho apología del delito en el concierto de Guadalajara.

Al respecto, fueron los propios miembros de la banda quienes rompieron el silencio en medio de la audiencia en su contra. la banda apareció en una entrevista con el canal de YouTube, Pie de Nota con Luis Chaparro, donde aseguraron que se trataba de un evento de suma importancia en la historia de Los Alegres del Barranco.

“Era y fue un concierto muy importante para nosotros por la magnitud de más de diez mil personas, nunca habíamos tocado en México en un lugar tan grande. Esperábamos que la gente asistiera y fuera sold out, esperábamos que la gente se divirtiera y dejar al público con una satisfacción total. Las cosas se salieron de control, pero qué te puedo decir, no pensamos nosotros que por las imágenes fuera a pasar esto tan controversia.

Sobre los mensajes, aseguraron que nunca estuvieran de acuerdo con la proyección porque lo consideraban muy fuerte, pero el productor con el que estaban trabajando decidió ponerlas en las pantallas de todas formas, por lo que ya no pudieron hacer nada más, pues no estaban en condiciones de parar el concierto.

"No estuvimos de acuerdo nunca con las imágenes, fue el promotor, el de la producción. Fue un productor con el que empezamos a trabajar, era la primera vez que tenía el control de todo, de las pantallas y de todo. Incluso nosotros en el ensayo nosotros dijimos: ‘Oye, las imágenes están un poquito fuertes, ¿no?’, sí le dijimos que no estábamos de acuerdo, pero pues ya en el concierto, cuando nos dimos cuenta, ya estaba todo hecho. Imagínate parar ahí de una, más que nada fue eso”

También aseguraron que de ninguna manera se trató de un homenaje para el Mencho, pues también hay otras personas que pasaron durante el video, un claro ejemplo es La Gilbertona, una personalidad del internet que murió hace poco tiempo, por lo que no todo se trató únicamente de crímenes.

“Lo que sí te puedo recalcar también que no fue homenaje para nadie, jamás en la vida. Incluso si así lo hubiera sido, pues también hubiera sido homenaje para la Gilbertona porque se pusieron ahí unas imágenes de la Gilbertona también. Quiero hacer énfasis, no fue un homenaje para nadie".

Por último, agregaron que se trata de una canción que existe desde 2021 y el hecho de que hayan podido registrarla desde el día uno, quiere decir que está avalada por la Ley, aprobada por las cosas que dice. Incluso aseguró que son los únicos que tuvieron problemas por cantarla en el Auditorio Telmex, lugar donde muchas otras bandas ya la han tocado de la misma manera.

"Es un homenaje que tiene desde 2021 y lo hemos tocado desde 2021. Cuando haces una canción o un corrido, lo primero que haces es que lo vas a registrar porque pues obviamente te lo pueden robar. Si te permiten el registro, quiere decir que está avalado ante la Ley. Es un tema que no es nuevo, ya tiene 4 años. Ya lo hemos cantado, otras agrupaciones lo han cantado ahí mismo, no había problema más que el día que lo cantamos nosotros. Dijimos que era por las imágenes, ya no se pusieron y aún tenemos el problema"