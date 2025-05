Eugenio Derbez recuerda la vez que Sammy Pérez lo dejó plantado para irse a grabar con Memo del Bosque

¡Se les hizo! Por fin los conductores de La Cotorrisa lograron tener como invitado a Eugenio Derbez, quien se abrió como nunca en una divertida conversación y allí poco a poco fueron saliendo las anécdotas; una de ellas con su querido colaborador y amigo, Sammy Pérez, ¡quien lo dejó plantado con un importante proyecto!

Durante la conversación, Eugenio Derbez recordó cómo era grabar con Sammy Pérez y sobre ello destacó que siempre que tenían llamado con él, debían ir a buscarlo hasta con tres días de antelación para así asegurar que acudiera al llamado y todo saliera conforme a los planes. De lo contrario, ocurrían situaciones como que se desaparecía o el comediante prefería atender otros proyectos.

"Sammy era muy honesto", dijo el actor antes de revelar esta divertida anécdota y confesar que su técnica consistía en ir por él desde el martes o miércoles, y dejarlo bajo el cuidado de un miembro de la producción, para grabar un viernes y que aún así, había ocasiones en las que no lo encontraban y esto porque él prefería no tener celular.

"(Le decía) No lo dejes ir, porque si no, no llegaba. Y entonces el día de la grabación, se lo llevaban de la mano", dijo.

Fue cuando recordó que un viernes de grabación, el comediante no llegó y a la semana siguiente, Eugenio Derbez le llamó la atención haciendo énfasis en que ya habían acordado el llamado; allí imitó al ya fallecido amigo para recordar cómo nunca mintió y siempre se tomó todo con sinceridad y una chispa de humor.

"No, no llegué. Sí, tenía llamado", decía Sammy según Eugenio Derbez, quien afirma, que siempre respondía con una sonrisa y al contar los motivos, no dudaba en resaltar la verdad detrás de ello. "Esto es real, no se los estoy inventando", sentenció el actor que hoy triunfa en Hollywood.

"Es que me, me, me habló Memo del Bosque. Sí, sí, ya tenía llamado con ustedes", le dijo a Eugenio Derbez, quien no tardó en preguntarle los motivos sin esperar la siguiente respuesta: "Porque me pagó más".

Eugenio Derbez lo recordó como un hombre muy honesto. (Foto: IG @sammyperez_xhderbez)

Allí mismo, explicó que no sabía qué contestarle a Pérez, aunque el propio comediante también reconocía que "no estaba bien" lo que hacía de cambiar de planes de un momento a otro, como en esta ocasión que prefirió irse a grabar con el también fallecido productor Memo del Bosque.

Luego de estas declaraciones que se volvieron virales en rede sociales, la sección de comentarios reaccionaron con humor: "Sammy se defendía dándole a todos la razón", "qué bonita historia" y "eran honesto, y eso a nadie hace enojar".