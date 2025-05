El preocupante caso de KG de VCHA, ¿qué pasó con la idol K-Pop y por qué el FBI está involucrado?

VCHA es uno de los proyectos K-Pop enfocados en el público internacional creado por JYP, la agencia K-Pop considerada uno de los 3 pilares del fenómeno coreano. Sin embargo, la girlband se vio envuelta en polémica tras la salida de KG, integrante que acusa a la agencia de maltrato y abuso.

No es la primera vez que un idol K-Pop demanda a su propia empresa, en la actualidad hay casos recientes de cantantes que han salido de la agencia donde debutaron, alegando falta de oportunidades y apoyo, diferencias contractuales, hasta casos de maltrato y pagos injustos por su trabajo.

VCHA debutó como un proyecto internacional entre JPY y la disquera Republic Records de Estados Unidos, pese a tener un enfoque fuera de Corea la girlband ha tenido pocas promociones. La situación empeoró cuando KG anunció su salida a través de sus redes sociales, pues informó que demandó a la empresa tras buscar terminar su contrato.

Desde entonces, KG ha asistido a la primera audiencia sobre su caso y en abril pasado denunció nuevamente en su cuenta de Instagram ser víctima de una campaña de desprestigio en su contra, por lo que la policía y el FBI estaban involucrados al ser acosada física y digitalmente.

Mamá de KG alarma a los fans de VCHA con inquietantes mensajes

El pasado fin de semana, la ex integrante de VCHA y su familia informaron sobre la muerte de su hermano, aunque no han revelado la causa del deceso, la comunidad K-Pop ha especulado si la tragedia está relacionada con el caso de KG en contra de JYP, pues la mamá de la ex idol publicó inquietantes mensajes en sus redes.

POR QUÉ NO VEO A NADIE HABLANDO SOBRE ESTO?? la mamá de Kg (ex vcha) subió una historia diciendo que habían m4t4d0 a su hermano y q kg se lo advirtió, al rato los elimino, pq? miedo? y hoy kg subió un post despidiendose de su hermano, qué está pasando?? pic.twitter.com/XxEHypSbGi — Liz?? RIIZE IS 7 (@Nikahyunlvs) May 17, 2025

La familia de KG señaló que el joven, cuyo nombre era Jacob, pudo haber muerto por culpa de unos acosadores y que lucharán por demostrar a toda costa la verdad. Poco después se eliminaron dichos mensajes, pero la madre de la ex idol aseguró que, por cuestiones de seguridad, no tienen intenciones suicidas y quieren vivir una larga vida, lo que se prestó a interpretaciones por parte de los fans de que temen por su integridad.

Hasta ahora, JYP y KG no se han pronunciado de manera oficial y no ha habido señalamientos relacionados con el caso de la ex integrante de VCHA, algunos fans esperan que se esclarezca la situación. Tampoco ha habido una resolución respecto a la demanda que puso la idol.