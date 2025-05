Cristian Castro revela que se arrodilló ante Verónica Castro con importante petición

Cristian Castro parece haber dejado atrás el fuerte escándalo en el que se vio envuelto por las declaraciones de su pareja, Mariela Sánchez, tras su última ruptura antes de retomar su relación. Polémica en la que se vio envuelta Verónica Castro, a quien el cantante le hace constantemente una importante petición relacionada con su carrera en la industria del entretenimiento en la que goza de una extensa trayectoria y que dejó de lado desde hace varios años.

El intérprete de "Azul" sorprendió a inicios de 2024 al confirmar su noviazgo con la Mariela Sánchez, pero tan sólo unas semanas después la pareja se separó y aunque intentaron retomar la relación se filtraron audios en los que la empresaria argentina arremete contra el cantante tachándolo de "sucio" y señalándolo de "denigrar a las mujeres". Aunque todo parecía haber llegado a su fin, en agosto de ese mismo año decidieron darse una nueva oportunidad y expresaron sus deseos de llegar al altar por lo que también pidieron el perdón de Verónica Castro.

Cristian Castro reveló en entrevista para "Ventaneando" que se ha arrodillado frente a su madre, Verónica Castro, para suplicarle que vuelva a la televisión. El cantante pidió una oportunidad a un medio local para que la conductora y actriz pueda retomar su carrera, aunque hasta el momento ella sostiene que no está dispuesta a volver ante los reflectores.

“Yo sé que dentro de ella está el gran deseo de volver (…) Ver a Verónica Castro para mí es muy importante y es una persona que la quiere tanto la pantalla, no debería dejarla. Un día a la semana yo se lo pido de rodillas, que haga series, que haga películas, participaciones, lo que sea, pero que haga cosas porque hace mucha falta. No puede sentirse como que ya se va a retirar a esta edad, recién tiene 72 años y ella ya cree que es mucho, pero no, yo le dije que a los 85 vamos hablando de un retiro, pero espiritual ", dijo Cristian Castro al programa liderado por Pati Chapoy.