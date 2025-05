¿Chabelo fue pionero del Ska en México? Esta canción podría confirmarlo | VIDEO

El Estado de México cuenta con 125 municipios, siendo muchos de ellos, emblemáticos de la entidad mexiquense. Esto no significa que unos sean menos importantes que otros, pero la carga cultural que tienen a nivel estatal es tan inmensa que hasta festivales se les organiza para celebrar sus aniversarios.

Uno de esos municipios es Nezahualcóyotl, que en el marco número 62 de su aniversario, organiza el llamado Festival Cultural de Ska, actividad incluida en el Festival Cultural Nezatitlán, en donde se presentarán diversos artistas representantes del ska, como Sekta Core, Nana Pancha, Tijuana No y El Gran Silencio, entre otros.

Sin embargo, para entender un poco el ska, podemos remontarnos a varios años atrás, en donde personajes que jamás imaginamos, podrían ser parte de los inicios de este género musical en nuestro país. Por ejemplo... ¿Te imaginas a Chabelo bailando algo que los intérpretes del Chuntaro Style pudieron tomar como base para algunas de sus canciones? No, nosotros tampoco lo imaginábamos hasta que escuchamos esta canción.

Discos Musart

¿Cuál es la canción que Chabelo interpretó que podría convertirlo en pionero del ska?

Si nos vamos a lo inmediato, cuando hablamos de los inicios del ska en México recordamos a Toño Quirazco y su clasicazo "Jamaica Ska", un tema lanzado en 1965 por Orfeon, con unas notas delicadas que invitaban al baile y regocijo moviendo pies y caderas. Incluso la misma discográfica mexicana decía que las canciones del disco "Ska de Jamaica", producción en la que incluyeron ese famoso sencillo, reflejaba "la pasión y el talento de Quirazco por fusionar los ritmos caribeños con la música latina, creando un sonido único y vibrante".

Sin embargo, un año después Xavier López "Chabelo", se uniría con su característico estilo a este género musical en nuestro país, convirtiéndose también en uno de los pioneros del ska. Una rola deliciosa que de acuerdo a lo que investigamos en El Heraldo de México, fue distribuida por Discos Musart en 1966. La canción llamada "El León" contó con ritmos caribeños, con cadencias de rock and roll y música latina que provocaba ponerte a bailar con la letra sobre el escape de un león y el peligro de que el animal se coma a la novia de Chabelo.

En palabras para El Heraldo de México, Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, indicó que si bien esta canción de "El León" no la tiene ubicada, sí tiene presente que a su padre le gustaba mucho escuchar música. "No sé nada de esa canción, la sacó mi papá mucho antes de que yo naciera, entonces no tengo que contar al respecto, no sé nada de cómo, porqué o qué onda, excepto que a mi viejo le gustaba la música de toda", indicó su hijo, quien además compartió hace no mucho tiempo, cómo es que su padre se enamoró de la batería, un instrumento que hizo clic con él durante su estancia en Nueva York y con el cual, por cierto, aparece en la portada de este sencillo que nos hace remontar a los inicios del ska en el país.

El cover de Caifanes

Para 1999, Caifanes lanzó un cover a esta canción que interpretó Chabelo, "El León" para el compilatorio "Los cuates de Chabelo". Ahora, tenemos que informar que este mismo tema también lo interpretó Roberto Carlos en 1964, un par de años antes de haber sido interpretado por el amigo de todos los niños. El tema, de acuerdo a lo recopilado, es original de Rossini Pinto y fue interpretada por el brasileño para el disco É Proibido Fumar.

¿Qué te parece? Sin duda alguna tener este insight muchas personas lo desconocíamos y siempre será bueno aprender algo alrededor de la música y la cultura popular en nuestro país.