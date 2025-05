Abogada analiza transmisión de la muerte de Valeria Márquez, ¿podrían acusas a sus amigas de feminicidio? | VIDEO

La comunidad digital y los seguidores de la influencer Valeria Márquez se encuentran consternados tras confirmarse su trágica muerte. La joven, conocida por su contenido de estilo de vida, fue víctima de un violento ataque que conmocionó las redes sociales. Este lamentable suceso pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se exponen figuras públicas en el entorno digital, así como la creciente preocupación por la seguridad en el espacio virtual.

Las autoridades competentes ya iniciaron con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, así llevar a los responsables ante la justicia. Se espera que las pesquisas se centren en determinar el móvil del crimen y si existían amenazas previas contra la influencer.

De acuerdo con la Fiscalía, dispararon en contra de Valeria Márquez y se trató de un sicario que acudió con la encomienda de darle un paquete a la mujer, una vez que preguntó por ella, disparó en contra de la víctima, quien cayó muerta en el lugar de los hechos. Erika y Vivian, dos de las amigas de la influencer, todavía tienen que declarar lo que sucedió el día de los hechos, pues fueron testigos de la cruel escena.

Esto sucedió mientras Valeria estaba completamente en vivo desde su canal de TikTok, donde se pudo ver lo que sucedió en cuestión de segundos. La transmisión completa fue analizada no solamente por el periodista Javier Ceriani, también por la abogada y doctora Marcela Torres, quien dijo al experto en farándula hispana que las amigas de Valeria podrían ser imputadas por feminicidio.

Es por lo anterior que aseguró que se tendrán que apegar las autoridades al Artículo 19 del Código Penal del Estado de Jalisco, donde se habla de las diferentes participaciones de las personas que están involucradas en un crimen, mismo donde se enlistan las siguientes:

Son autores o partícipes del delito:

De acuerdo con esta lista, indicó la abogada, las mujeres podrían ser incluso acusadas del mismo feminicidio de la influencer que cometió el repartidor que llegó en la moto buscando a Valeria. En este caso, por supuestamente entretener a la víctima mientras sucedían los hechos.

"Antes escuchábamos esto de un autor intelectual, ahora la teoría del derecho, el autor del delito no es quien lo manda privar, es quien tiene el dominio del hecho, es el de la moto. Esto es con fundamente en el lugar de los hechos que fue Zapopan. En este momento ya deben de haber solicitado la intervención de telecomunicaciones para saber que tenían Erika y Vivian en sus celulares. Si ellas la estaban entreteniendo para que alguien llegara, son responsables, tienen intervención en el delito y van a ser sancionadas. Será sencillo porque algo van a tener en su celular. Ellas no van a prestarlo, se les va a intervenir"

También agregó que en videos y fotografías se pueden ver las cámaras del negocio de Erika están arrancadas, pero se desconoce si se trató de la Fiscalía o de una persona ajena, por lo que también se podría señalar a las mujeres por el delito de encubrimiento, ya que ayudan a los culpables a ocultar evidencia. Esto fue lo que dijo:

"Van a ser sancionadas por feminicidio, las mujeres también lo cometen, no solo los hombres. Al parecer, la Fiscalía comentó que ya había declarado como testigo a una de las dos. Falta que declare Vivian. Incluso, no sé si lo vieron, las cámaras del negocio de Erika están arrancadas, no sé si fue la Fiscalía o . También hay otro delito de encubrimiento, si alguien ayuda por ejemplo a auxiliar a las personas, ocultando evidencia, también pueden estar cometiendo este delito. Sí debemos tener en claro que como dice el dicho: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Van a ser sancionadas por el feminicidio si ellas tuvieron algún grado de intervención"