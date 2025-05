Tunden al tiktoker Carlos Alberto tras compararse con Valeria Márquez, influencer asesinada: "Me vi muy identificado"

El asesinato de la influencer Valeria Márquez desató la indignación en México por la terrible forma en la que la también empresaria de belleza perdió la vida en una transmisión en vivo; en medio de las investigaciones de las autoridades y de las especulaciones en redes sociales, se pide justicia por la joven de 23 años.

Sin embargo, en los últimos días su nombre se ha visto muy relacionado con el del tiktoker Carlos Alberto, esto después que el creador de contenido compartió un video en el que se comparó con Valeria Márquez, una situación que despertó la molestia de los internautas y en lugar de empatía por sus comentarios, lo tundieron en redes.

Los comentarios del joven ya son comentados en otras redes sociales; cabe destacar que su video ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones. (Foto: X @EsDeMamador)

Fue hace unos días cuando Carlos Alberto, quien cuenta con más de 14 millones de seguidores tan sólo en TikTok, compartió un video en el que lleva un peluche de cerdito, el mismo que tenía la influencer a la hora de ser asesinada y que se volvió a ver en su féretro. Ante esta coincidencia escribió:

"Este peluche me lo regaló mi mamá una vez y ahora solo me recuerda a lo que le hicieron injustamente a esa pobre chica", mencionó el tiktoker.

Así la sección de comentarios. (Foto: TikTok @carlhoos_)

Si bien en un primer momento algunos de los comentarios que se leían en su video también coincidían en que el peluche del cerdito les recordaba a la fallecida Valeria Márquez y también algunos internautas dejaron otras supuestas coincidencias entre la víctima y Carlos Alberto, mismas que él retomó y más tarde fueron tachadas de insensibles.

En uno de los comentarios que agregó el tiktoker en su video terminó de compararse todavía más con la fallecida influencer: "Además que también tengo 23 años como ella y soy creador de en vivos, me vi muy identificado con su estilo de vida", escribió.

Tiktoker Carlos Alberto desata la polémica por compararse con Valeria Márquez

Luego de los mensajes que compartió Carlos Alberto en su cuenta de TikTok, se desató toda una polémica que llegó a otras redes sociales como X, donde están criticando duramente al joven de 23 años. Tras esto, en sus publicaciones y en Internet se leen mensajes como:

"Llévense a Carlos y traigan a Valeria", "me sentí identificado con su estilo de vida", "no que muy triste?", "cómo hacer que todo se trate de mí - El influencer", "no vas a querer teñirte de rubio también para sentirte aún más identificado con Valeria Márquez?", "necesito hacer que todo se trate de mí" y "te invito a dejar de pensar que eres el personaje principal, el centro del universo y que todo tiene que girar en torno a ti, no faltes".