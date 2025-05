Susana Zabaleta revela detalles de su primer encuentro con la mamá de Ricardo Pérez

Pese al gran apoyo que han recibido por parte de sus fanáticos, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han enfrentado una ola de comentarios negativos en redes sociales por la diferencia de edad entre ellos. Este sería un tema que también generaría temor en la actriz debido a lo que podría opinar la familia del comediante, sobre todo su suegra a quien mencionó en una reciente entrevista revelando detalles del primer encuentro entre ellas y el nerviosismo que experimentó.

Tras expresar su nerviosismo, la actriz de "Sexo, pudor y lágrimas" recordó cómo fue su primer encuentro con Martha, la mamá de Ricardo Pérez, y explicó que todo ocurrió durante una fiesta organizada por José Luis Slobotzky de "La Cotorrisa" que, aseguraron, fue quien más pudo haber experimentado tensión por lo que ocurriría.

Aunque el encuentro que más generaba nerviosismo en la pareja era el que tendría con su mamá, Martha, el comediante indicó que antes de eso la actriz ya había conocido a su papá, Evaristo, y a sus hermanos, quienes no dudaron en recibir a Zabaleta con los brazos abiertos. Indicó que, incluso, su padre le dedicó unas palabras de apoyo ante la fuerte polémica que enfrentaron por la diferencia de edad entre ellos.

“Cada que sabe que están hablando mucho de mí siempre llega un mensaje de él (su papá) de: ‘Qué te valga mad**, sigue trabajando, sigue procurando ser una buena persona y vas a ver que la vida te va a sonreír’. Como que siempre sé que me apoya, sobre todo cuando, posiblemente por todos los demás lados no sea lo mismo, ahí es donde se demuestra él como un pilar. ‘Sé feliz, que padre que estés enamorado, es una mujer talentosa, inteligente y seguro que vas a crecer mucho con ella’, ya sabía todo lo que estaba lidiando”, dijo el comediante.

En septiembre de 2024 falleció Alfonso Zabaleta??, el padre de la actriz, quien se enteró del romance que su hija sostiene con Ricardo Pérez a través de una noticia en el periódico. La también cantante habló sobre la reacción de su papá y señaló que el youtuber no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero estuvo junto a ella ante el doloroso momento que vivió por su partida.

“Salió en el periódico, yo llegué a Monclova y me dijo: ‘Ya lo vi, ya vi el periódico’, y le dije: ‘Donde dice que tu hija es super feliz y que está más feliz que nunca, ¿ese es el periódico que viste, pa? (…) Cuando mi papá murió este hombre (Ricardo Pérez) se portó increíble conmigo, me acompañó no presente porque imagínate que me hubiera acompañado a la iglesia, hubiera sido un escándalo… todo hubiera sido foto, foto porque había muchos chavitos (…) La verdad este hombre se portó muy buena onda”, dijo Susana Zabaleta.