Susana Zabaleta admite que ha llorado al pensar en su futuro con Ricardo Pérez: “Prefiero jugármela”

Susana Zabaleta no ha dudado en gritar su amor por Ricardo Pérez pese a los comentarios negativos que reciben por la diferencia de edad entre ellos, pues la actriz es 30 años mayor que el comediante. Aunque ambos defienden su romance ante las cámaras destacando lo mucho que disfrutan de estar juntos, recientemente la también cantante admitió que ha llorado al pensar en su futuro junto al influencer.

La pareja se conoció en 2023 cuando participaron en el programa "Divina comida" junto a Eduardo Videgaray y José Luis Slobotzky, fue ahí donde ocurrió el flechazo y antes de concluir el proyecto ya habían tenido un acercamiento. Sin embargo, fue hasta 2024 que hicieron público su romance generando gran alboroto entre sus fans y un intenso debate en redes sociales, pues aunque la mayoría aplaudió la relación otros lanzaron fuertes críticas debido a la diferencia de edad de la actriz, que tiene 60 años, y el comediante, de 30.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez fueron cuestionados sobre las constantes críticas que reciben por su noviazgo y se sinceraron al admitir que también se han realizado las mismas preguntas sobre su futuro juntos. La pareja admitió la angustia que esto puede generarles y las lágrimas que han derramado por ello, pero se dijeron dispuestos a disfrutarlo el tiempo que sea necesario.

El integrante de "La Cotorrisa" también hizo una confesión ante Yordi Rosado y admitió ser celoso con Susana Zabaleta por los halagos que recibe en redes sociales y las cortesías de otras personas. "Tampoco es como que yo me haga pende**, ni que me enoje que le guste a medio México", añadió el comediante, quien dijo sentirse "seguro" junto a la actriz.

“Con Susana me he vuelto más (celoso). Es que a Susana le gusta jugar en el mundo en el que la gente nada más es mágicamente buena onda con ella porque ‘son buena onda’ (…) No sé si es para que no me duela a mí que se está haciendo mensa, porque es mucho más inteligente como para pensar ‘nada más de la cuenta onda de la gente’ y yo también me he vuelto también más protector de Susana como de ‘no ocupas favores de nadie’”, dijo.