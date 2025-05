Sebastián Caicedo confiesa que pensó en el suicidio tras su divorcio de Carmen Villalobos: "Me iba a colgar de un árbol"

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fueron una de las parejas del espectáculo que más llamó la atención de los medios y de los fans de las telenovelas. Tras tres años de matrimonio, los famosos decidieron anunciar su separación y con esto terminar con una historia de amor de ensueño para muchos de sus fans. Ahora, varios años después, el actor colombiano decidió romper el silencio y confirmar que estuvo a punto de colgarse de un árbol después de firmar los papeles de divorcio.

Durante una reciente entrevista con Alejo Baena, Caicedo decidió abrir su corazón para contar un poco de lo que vivió después de firmar los papeles de divorcio y con eso poner el punto final a la relación amorosa que vivió con Carmen Villalobos. El colombiano confirmó que entró en depresión y que estuvo analizando la opción de suicidarse.

Sebastián dejó claro que tras la pandemia entró en depresión, misma que lo llevó a comprar una finca para reinventarse y ocupar su tiempo. El actor no estaba hecho y no se sentía llamado a usar las redes sociales, como la gran mayoría de personas durante el confinamiento por el Covid-19. Durante el encierro por al pandemia sintió que su carrera se puso en pausa, pero también comenzaron los problemas de pareja que terminarían en el divorcio.

"Compré una finca y me dediqué a sembrar árboles, pero sí sentí que mi vida profesional se puso en pausa. Empezaron a venir muchos problemas de pareja y eso me llevó a mi peor desierto. En la relación no nos estaba yendo bien y yo me escondí en mi finca", expresó Caicedo.

Sebastián y Carmen se divorciaron en el 2022 (IG: sebastiancaicedo)

Sebastián Caicedo pensó en el suicidio tras su divorcio

Tras el encierro, el colombiano dejó claro que comenzó a apagarse en todos los sentidos. Sebastián solo quería estar en su finca sembrando árboles. Tras el divorcio, Caicedo tenía miedo de volver a la realidad y ver que la industria del espectáculo se daba cuenta que su matrimonio se había terminado. Por ese motivo analizó el colgarse de un árbol en su finca. No quería ser señalado y acusado y por ese motivo entró en depresión.

"Yo tuve pensamientos suicidas porque no sabía que iba a hacer con mi vida. Se me acabó todo, mi hogar, mi vida profesional. se me oscureció el camino y no sabía como lo iba a hacer, llegué a pensarlo... Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca", expresó Sebastián.

El actor cafetalero dejó claro el motivo por el que decidió no colgarse de un árbol, su madre. En la entrevista confirmó que la única razón por la que decidió no quitarse la vida fue porque se le hacía muy egoísta de su parte. Lo que iba a terminar haciendo era pasándole su dolor a su mamá, por lo que decidió olvidarse de las ideas de colgarse de un árbol. "No lo hice por mi mamá, me parecía muy egoísta pasarle a ella mi dolor".