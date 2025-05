Qué fue de Brayan Gibrán Mateo, actor que interpretó a Maradonio en "La Familia P. Luche"

Aunque han pasado más de 10 años desde que llegó a su fin, "La Familia P. Luche" permanece en la memoria del público como uno de los proyectos favoritos de la televisión y dejó huella en el elenco que aún es identificado por los fans gracias a sus icónicos personajes. Como el de Maradonio, a cargo del actor Brayan Gibrán Mateo cuando tenía tan sólo 4 años de edad logrando cautivar con su talento, simpatía y ternura tanto fuera como ante los reflectores.

El último capítulo de la serie de televisión se transmitió en 2012, durante este tiempo los personajes cautivaron a la audiencia con sus aventuras, ocurrencias y sentido del humor, además de identificarse con la personalidad de algunos como de Ludovico P. Luche, a cargo de Eugenio Derbez; Federica Dávalos de P. Luche, interpretado por Consuelo Duval; Bibiana P. Luche, a quien dio vida Regina Blandón; Junior, por el actor Luis Manuel Ávila; Ludoviquito con José Miguel Pérez; Maradonio, de Brayan Gibrán Mateo, y Excelsa, con Bárbara Torres.

Brayan Gibrán Mateo se sumó al proyecto en la última temporada de la serie con el personajes de Maradonio y, de acuerdo con lo señalado en la ficción, se trataría de habría tratado de una serie de desventuras por las que Ludovico se vio obligado a donar su esperma para pagar la fiesta de “primer periodo” de Bibi. El menor era hijo de Excelsa, a quien dio vida Bárbara Torres, y de inmediato se ganó al público con su simpatía.

Bárbara Torres reveló durante su participación en “La Casa de los Famosos” la manera en la que Gibrán Mateo llegó al proyecto, explicó que ya buscaban a un niño que realizara el papel y la directora de casting de la televisora de San Ángel vio al menor en la recepción de las instalaciones por lo que no dudó en invitarlo al casting. Eugenio Derbez también mencionó al menor durante una entrevista, aunque destacó los retos que implicaba trabajar con niños tan pequeños debido a las exigencias del proyecto.

“Es muy difícil trabajar con niños, porque tienes muchas cosas en contra. No sabe de disciplina, no sabe de control, y de repente le pides que no se ría y ¡pum!, le gana la risa. Le pides que se calle y no se calla. Pero al final es un personaje que te hace reír”, dijo el comediante mexicano.