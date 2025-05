Pitbull construirá una escuela pública en México para ayudar a jóvenes

El cantante y compositor Pitbull compartió noticias para los mexicanos durante su paso en la cuarta edición del festival Tecate Emblema, en donde se presentó con gran éxito, evento que tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, ya que hizo público que traerá su escuela al país para ayudar a miles de jóvenes.

Pitbull quien puso a bailar y cantar a los asistentes al evento musical con lo mejor de su repertorio en donde resaltaron las canciones con las que fue conocido al principio de su carrera desde el año 2000, 2010 hasta la actualidad, también compartió su interés en colaborar con la educación en México.

Con canciones como “Fireball”, “Hotel room service”, “Raian over me”, “Timber” y colaboraciones con estrellas como Jennifer Lopez en “On the Floour” o “Get it started” con Shakira, Pitbull se ha colocado como una de las celebridades más importantes dentro de la música urbana y también se conoce su labor como activista.

Pitbull estuvo en el festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto FB/pitbull

¿Cuál es la escuela pública de Pitbull?

Armando Christian Pérez, nombre real del artista conocido como Pitbull recordó su vínculo con la escuela pública SLAM (Sports Leadership and Management), que está ubicada en Little Havana, Miami y que fundó en 2013, por lo que se mostró interesado en traer el modelo educativo a México, aunque no agregó una fecha o que ya estuviera el plan en marcha.

SLAM (Sports Leadership and Management) es una institución que ofrece educación gratis en temas relacionados con el deporte, así como también prepara a jóvenes en sus carreras universitarias, por lo que es una ayuda importante para quienes deseen sobresalir académicamente.

¿Qué estudió Pitbull?

En múltiples momentos, Armando ha declarado que en su juventud tuvo algunas malas influencias y fue expulsado de algunas escuelas, pero que ahora tiene un compromiso con la educación. Pitbull recibió un doctorado Honoris Causa de Dade College en 2014 y es una de las celebridades que continúa trabajando para generar conciencie en todo lo que está relacionado con el desarrollo de niños y jóvenes.

Pitbull constantemente es invitado a escuelas y universidades para compartir su historia de vida y dar a conocer la manera en la que la educación cambió su destino, ya que, de seguir por la línea marcada durante sus primeros años de vida, el artista considera que no habría obtenido las oportunidades de ahora, razón por la que se dedica a ofrecer lo que tiene con otros jóvenes.