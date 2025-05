Nodal filtra su nueva canción en directo con El Mariana, ¿qué dice la letra del corrido tumbado?

Durante una transmisión en vivo, el streamer El Mariana sorprendió a sus seguidores con un invitado espacial, se trató nada más y nada menos que Christian Nodal, quien charló con el creador de contenido, cantaron juntos y hasta filtró un adelanto de su nueva canción que será un corrido bélico.

El momento que más ha comenzado a hacerse viral en redes sociales fue cuando El Mariana y Christian cantaron a dúo varios temas de Joan Sebastian, entre ellos la canción Eso y Más. Nodal tomó una guitarra prestada y empezó a tocar la balada de la canción, ambos cantaron a todo pulmón y definitivamente fue algo que los fans del cantante y del streamer agradecieron y disfrutaron.

El streamer abordó varios temas con Nodal, entre ellos sus inicios en la música, la fama, su voz y hasta cantaron juntos una canción en karaoke. Christian compartió algunos aspectos de su vida personal y dio adelanto de las colaboraciones que ha realizado y toda las canciones que ya tiene pero aún no se han estrenado.

Osvaldo Palacios Flores, conocido como El Mariana, es un streamer y creador de contenido mexicano. Se ha destacado en plataformas como Twitch y YouTube, donde su humor y estilo irreverente le han permitido alcanzar una gran audiencia, consolidándose como uno de los streamers más vistos en Latinoamérica.

A propósito del próximo lanzamiento de su nuevo disco "Quién + como yo", el intérprete de Los Besos Que Te Di, dio un adelanto de su nuevo tema, y aunque el cantante se ha inclinado más por el género regional mexicano, esta vez la canción es un corrido tumbado y ya sabemos de qué trata, esto es lo que dice parte de la canción:

"No sé quien soy, si quien me rogaste por dinero, si cuando una morra dice te quiero, lo dice en serio, sé quien soy y mamá se siente orgullosa de que no me dediqué a otra cosa (...) si no llegué siendo leyenda cuando me llegue la hora...", dice parte de la canción.