Ninel Conde quiere debutar en la música cristiana; lanza invitación a Thalía para colaborar

Ninel Conde podría darle un giro a su carrera como cantante al incursionar en la música cristiana, tal y como lo han hecho destacadas figuras de la industria como Yuri, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra y Daddy Yankee, quienes han lanzado algunos proyectos o cambiaron por completo el contenido de sus letras. La también actriz no descarta sumarse a estos famosos y, para ello, lanzó una invitación a Thalía para colaborar.

Además de su destacada carrera como actriz en la que ha participado en importantes proyectos como la telenovela "Rebelde" en la compartió créditos con Anahí, Ninel Conde ha mostrado su talento en la música a través del género grupero y entre sus canciones más conocidas destaca "Bombón asesino", misma que le dio el sobre nombre por la que también es conocida entre sus fanáticos. Sin embargo, ahora buscará incursionar en la música cristiana como ha sucedido con otros artistas.

Ninel Conde ha dejado de lado los comentarios negativos que recibe en redes sociales por el aspecto de su rostro y el supuesto abuso de las cirugías estéticas para enfocarse por completo en su carrera musical. Esta vez la cantante estaría buscando darle un giro al incursionar con temas cristinos, algo para lo que no dudó en buscar a Thalía que en 2024 lanzó la canción "Nació la luz" en conjunto con Marcos Wit, un famoso cantante de música cristiana.

“Me encantaría grabar música cristiana, de hecho ya le lancé por ahí a Thalía, que la amo y la adoro, le dije: ‘Thalis, cuando te nazca de corazón hablamos algo para nuestro padre (…) Quiero que cantemos algo lindo, la experiencia de las mujeres, de las cosas que yo he vivido’, me dijo: ‘Claro, cuando esté allá platicamos y me cuentas”, dijo Ninel Conde en entrevista para "Despierta América" donde indicó que podría reunirse con Thalía en su próxima visita a Miami, Florida.

Además del "Bombón asesino", otros cantantes de géneros como el reguetón y la balada decidieron darle un giro a sus proyectos en la música con canciones cristianas. Aunque algunos continúan interpretando sus temas más conocidos, como Ricardo Montaner y Yuri, otros decidieron dejarlo de lado por completo como Daddy Yankee que tras anunciar su retiró dio a conocer que se lanzaría como intérprete de temas cristianos.

Don Omar fue pastor evangélico antes de alcanzar fama a nivel internacional con temas como “Salió el Sol” y “Danza Kuduro”, luego de ello volvió a la industria con temas cristianos. Al igual que Farruko, quien a principios de 2023 hizo un anunció que desconcertó a sus seguidores, y aseguró que una crisis de salud lo habría llevado a reconsiderar lo que estaba haciendo tanto en su vida personal como profesional y tomó la decisión de continuar por el mismo camino que otros artistas.

“Esta en mi mejor momento, en el éxito. Yo iba de camino a un show y no sé qué me dio, yo siento que me empiezo a despegar de mi cuerpo, siento que me estoy muriendo. Cuando lo siento, les digo a la gente de mi alrededor que llamaran al hospital (…) Todo lo queme está pasando hizo que me empezara a auto despedir de mí y de la realidad. Lo primero que estaba en mi mente fue hablar con Dios, dije: ‘¿Me vas a matar así?’”, dijo Farruko en entrevista con Chombo.