Majo Aguilar recuerda a su abuelo Antonio Aguilar con emotivo mensaje: "No hice nada para merecer ser tu nieta"

Una de las figuras más importantes en el entretenimiento en México es Antonio Aguilar, quien fue actor y cantante, dejando un legado que sigue vivo por la forma en la que el público lo recuerda y también con su familia, quien ha seguido sus pasos en la industria de la música.

Entre los miembros activos de su familia dentro de la música destaca Majo Aguilar, su nieta, quien ha conquistado el regional mexicano como pocas personas y que hace unas horas apareció en Instagram con una carta abierta dedicada a su abuelo, ya que el pasado 17 de mayo, Antonio Aguilar hubiera cumplido 106 años de edad.

Sin embargo, el hombre que también fue el gran amor de Flor Silvestre falleció a causa de neumonía el 19 de junio de 2007. Pese a ello, Majo Aguilar se tomó un momento para felicitarlo en su cumpleaños y además para confesar que ella como su nieta, siempre reflexiona sobre la vida de su abuelo y de lo que logró hacer, pues a casi dos décadas de su fallecimiento, todo sigue tan vivo como en la década de 1950, cuando alcanzó la fama.

En el que habría sido el cumpleaños 106 de Antonio Aguilar, Majo Aguilar dijo que en la actualidad ella sigue aprendiendo mucho de su abuelo y también añadió que su legado y lo que él hizo en México, aún no ha muerto, pues el amor que los fans le tienen, han hecho que su historia siga con vida.

También añadió que es lo anterior resulta muy conmovedor para ella y también es un orgullo ser su nieta, ahí fue cuando agregó que aunque su abuelo todo el tiempo aseguraba y cantaba que nadie es eterno en el mundo, él lo consiguió: "A donde voy, alguien me habla de ti, alguien se desvive en palabras hermosas de una experiencia que tuvo contigo".

Durante su video de pocos minutos, Majo Aguilar aclaró que ella no siente que haya hecho algo para merecer ser la nieta de Antonio Aguilar; sin embargo, la vida le dio este gran regalo.

View this post on Instagram

"Te amo con todo mi ser y de verdad no hice nada para merecer ser tu nieta, nada. La vida me dio esta oportunidad hermosa y todos los días, y sobre todo cada que me planto en un escenario, agradezco esa bendición que me dio Dios, la vida, de ser tu nieta".