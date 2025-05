Lucerito exhibe a su papá, Manuel Mijares, y revela escena de celos por su cercanía con Yahir

Este domingo 18 de mayo se vivió la final de temporada en "Juego de Voces" en medio de nostalgia, tristeza y agradecimiento entre los participantes que lograron formar una sólida amistad. Como Lucerito Mijares, quien dedicó un emotivo mensaje a Yahir por la cercanía y complicidad que existió entre ellos durante el programa, algo que también encendió los celos de su papá, Manuel Mijares, y así lo exhibió la joven cantante a través de un video en el que le pide perdón.

La segunda temporada de “Juego de Voces” mantuvo en una montaña rusa de emociones al público por los emocionantes momentos que protagonizaron sus participantes. Este año se dividió en el equipo de “Leyendas” conformado por Manuel Mijares, Yuri, Emmanuel y Lucero, que con su experiencia se enfrentaron sobre el escenario a Yahir, María León, Alexander Acha y Lucero Mijares, quien desde el primer momento se mantuvo como una de las favoritas gracias a su talento y simpatía, cualidades con las que logró formar una gran amistad junto a Yahir.

Manuel Mijares estalla en celos con Yahir por Lucerito

Como parte del final de temporada Lucerito Mijares protagonizó un video en el que recuerda algunos de los mejores momentos de Yahir, entre éstos aquellos en los que se enfrentó a la furia de Manuel Mijares por la cercanía con su pequeña hija que lo exhibió admitiendo los celos que el cantante habría sentido por el exacadémico. Al respecto, la joven cantante le pidió disculpas a su papá, dejando ver que todo se trata de una broma.

Manuel Mijares estalla en celos con Yahir por Lucerito. Foto: IG @luceromijaresoficial

“Yahir, que placer ha sido compartir contigo ‘Juego de Voces’. Desde el primer momento llegaste a revolucionar esta temporada, con ese look de galán, tus bailes sensuales y ese abdomen perfecto, ¡eres un coqueto! Y eso fue lo que te metió en problemas con mi papá (…) Fuiste mi escudo, mi amigo y también mi cómplice para hacer enojar a mi papá. Gracias por eso y perdón, papá”, dijo Lucerito.

Los "enfrentamientos" entre Mijares y Yahir en "Juego de Voces"

Entre los primeros “roces” entre Yahir y Manuel Mijares destaca aquel en el que el cantante enfureció por la cercanía que el exintegrante e “La Academia” mostró con Lucerito en el reto “Dos vs. Dos” en el que interpretaron “La fuerza del amor”. Los looks fueron una de las características de Yahir durante el programa ya que le permitía presumir su atractivo físico, sin embargo, era algo con lo que el “Soldado del amor” no estaba del todo de acuerdo y estalló contra su rival criticándolo.

“Fajardo” y “Capitan sabandija” fueron algunos de los sobrenombres que Mijares le dio a Yahir en la segunda temporada, esto durante sus fuertes “enfrentamientos”. Como aquel en el que pusieron a prueba su talento con una “batalla de coplas” en la que tuvieron acompañados de mariachis. Lo mismo ocurrió con un duelo de miradas, en el que el intérprete de “Si me tenías” se llevó el triunfo.