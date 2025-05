La actriz Sury Sadai revela que un actor famoso actor abusó de ella: "Yo solo quería una foto"

La actriz Sury Sadai hizo una revelación que ha dejado en shock al medio del espectáculo al revelar que un famoso actor abusó de ella. La confesión la hizo mientras se encontraba junto a su esposo Bernardo Flores en el reality show Secretos de Parejas, donde también participan otras parejas muy conocidas como Bárbara de Regil, Julián Gil y Poncho de Nigris.

La confesión de Sury fue hecha después de que les pidieron a los participantes que revelaran una vivencia que estuviera relacionado con su sexualidad. El tema de inmediato sorprendió a las parejas, pues sabían que en ese momento se darían a conocer situaciones muy fuertes. La primera en levantar la mano para hablar fue Sury y aunque con la voz temblorosa y con llanto contó todo lo que vivió.

Sury reveló que ese momento la hizo sentir muy mal y fue una experiencia que con el paso del tiempo la hizo sentir culpable, pues se reprochaba el hecho de que no pudo poner un alto a la persona que abusó de ella. Pero lo que más sorprendió fue que no solo ese "famoso actor" abusó de ella, también directores se han aprovechado de ella y han hecho cosas sin su consentimiento.

"No me siento lista para contar su nombre pero Dios siempre va a hacer justicia, él sabe lo que pasó, él vio todo y él se va a encargar también de hacerme feliz y sanar todo lo que llevo dentro".

La revelaciones que se han hecho durante el programa han sorprendido a más de uno, pues no solo Sury ha hablado de temas poco conocidos en la industria de la televisión. Hace poco Bárbara de Regil también dijo que cuando tenía 12 años el jardinero de su casa abusó de ella, algo que nunca antes había mencionado.

La confesión de Sury fue hecha después de que les pidieron a los participantes que revelaran una vivencia que estuviera relacionado con su sexualidad | Foto: IG @surysadaiof

Sury Sadai da detalles del abuso que sufrió por parte de un actor

La también cantante relató que un día se encontró con el actor, de quien no quiso revelar su nombre y le pidió una foto, a lo que accedió pero lo que no se esperaba era que la metiera a su camerino, lugar donde inesperadamente se desnudó y empezó a tocar su cuerpo, situación que la puso muy nerviosa pero no pudo decir nada en ese momento. El momento dejó una fuerte herida en ella y aseguró que desde entonces sigue trabajando en eso para sanarlo.

"Lo único que puedo decir es que era mi crush, me gustaba muchísimo, y yo le pedí una foto y me dijo 'claro, nos tomamos una foto, pasé con él y solo se desnudó, me empezó a besar y empezó a abusar de mi cuerpo y yo le decía que no porque yo solo quería una foto".

¿Quién es la actriz Sury Sadai?

Sury Sadai es una actriz mexicana de 31 años, inició su carrera actoral cuando tenía poco más de 10 años de edad, con una participación en la telenovela Yo Amo a Juan Querendón, posteriormente, participó en Que Te Amo durante la temporada 2008-2009.

Es reconocida por sus múltiples apariciones en La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho, donde ha interpretado diversos personajes a lo largo de más de una década. Además de su carrera en la actuación, es cantante, bailarina y pianista. También ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok.