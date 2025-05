Gabriel Soto desmiente a Julián Gil y niega infidelidad con Marjorie de Sousa

Aunque por años se ha señalado a Irina Baeva como la "tercera en discordia" en el matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazán, durante la reciente aparición de Julián Gil en el programa "Secretos de pareja" éste reveló que su ex, Marjorie de Sousa, habría estado involucrada con el actor. Al respecto, fue él quien decidió poner fin a las especulaciones desmintiendo esta versión del también modelo y dijo estar dispuesto a encararlo una vez que tengan contacto.

El reality show "Secretos de pareja" estrenó su nueva temporada hace tan sólo unos días y sus participantes ya han dado de qué hablar con sus explosivas declaraciones. Como las más recientes de Julián Gil, quien desde hace varios años sostiene un fuerte conflicto por el hijo que tienen en común, Matias, y con quien el actor no tiene contacto, un tema del que también habló en una reciente charla con Poncho de Nigris y Marcela Mistral y Bernardo Flores y Sury Sadi.

Gabriel Soto niega haber tenido un romance con Marjorie de Sousa

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz, Gabriel Soto no evitó ser cuestionado sobre las declaraciones de Julián Gil en las que señaló a Marjourie de Sousa de haberse involucrado con él cuando estaba casado con Geraldine Bazán. Aunque se negó a dar detalles, el actor calificó las declaraciones como "chismes" y se dijo dispuesto a encarar al también modelo para aclarar la situación.

“Son chismes, chismes, chismes (…) Cosas que no son ciertas, pues nada, concentrado en lo mío, en mi novela, que estoy muy contento con eso. Concentrado en mi salud, lo más importante también y en mis hijas (...) De terceras personas yo ya no hablo, no involucrarme en nada más que en lo mío, en mi bienestar, en estar bien para mis hijas, les he comentando muchas veces que el año pasado estuve mal, entonces ya libramos ese hoyo y pues ahorita concentrado en lo mio, en mi salud tanto mental, emocional", dijo Gabriel Soto.

¿Qué dijo Julián Gil sobre su ex, la actriz Marjorie de Sousa?

Julián Gil y Marjorie de Sousa sostuvieron un romance en 2006 y aunque no funcionó diez años má tarde decidieron retomarlo, por lo que en 2017 comenzaron una relación y fruto de ésta nació su hijo, Matías. Sin embargo, todo terminó en un fuerte conflicto por el que el actor no tiene contacto con el menor y aunque no habían revelado detalles al respecto fue durante el reciente episodio de “Secretos de pareja” que reveló presuntas agresiones físicas de la actriz que, aseguró, habría estado involucrada con Gabriel Soto cuando estaba casado con Geraldine Bazán.