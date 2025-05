El contundente mensaje con el que Marjorie de Sousa respondería a la polémica con Julián Gil

A pesar de que hace años ya no son pareja, Marjorie de Sousa y Julián Gil siguen unidos por el hijo que tienen en común, pero también por los escándalos en los que han estado involucrados, tal y como el que viven en la actualidad y del que la actriz acaba de mandar un contundente mensaje

La famosa actriz Marjorie de Sousa hizo una publicación en redes sociales tras los señalamientos de su expareja quien reveló algunos detalles que presuntamente sucedieron durante su relación, Julián Gil aseguró que fue víctima de violencia mientras estuvo con ella y la celebridad ya respondió.

En una publicación que hizo en su cuenta oficial en Instagram, Marjorie de Sousa dio a conocer un mensaje en donde habló de sus seguidores, de confiar en ella, de ser fiel en su vida, pero sobre todo de no hacer caso al qué dirán, por lo que varios de sus fanáticos asociaron que se trata de una respuesta a los comentarios de Julián Gil.

“Sentirte segura de ti misma cambia todo. Cuando confías en quién eres, en lo que vales y en lo que mereces, el mundo lo siente. No necesitas gritarlo, tu energía lo transmite. La seguridad interior no es arrogancia, es paz. Es saber que no necesitas compararte, ni buscar aprobación. Es caminar firme, aunque el camino no esté del todo claro”, fue como empezó su mensaje la actriz