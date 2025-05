Denisse De Kalafe canta su éxito "Señora Señora" en maya

Con más de 18 millones de reproducciones de “Señora señora”, tan solo en Spotify, y además de ser traducida en distintos idiomas, ahora Denisse De Kalafe prepara una versión en maya que espera conquiste a los mexicanos.

“Es una canción que tomó las calles del mundo y está en francés, inglés, hebreo y está por llegar la letra en árabe, también estoy terminando la grabación en maya, una lengua muy rica, debes tener cuidado al pronunciarla porque cualquier cambio, es otra palabra”, explicó la brasileña.

Espera tener lista esta versión para su concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se presentará este 31 de mayo para celebrar la vida y a las madres:

“Quizá me da tiempo para soltarla ese día, aunque tendría que ir a Mérida para que me dirija bien la maestra que me enseña el maya”.

Sobre los memes que cada mes de mayo hay sobre la canción y ella, señaló que éstas la divierten y la llenan de alegría, porque la mantienen cerca de las nuevas generaciones. “Adoro los memes, hagan más memes porque me encantan, me siento muy segura, protegida y abrazada por la gente joven. Estos memes me han dado la vitrina necesaria durante todos los años de ausencia”, contó.

Cabe señalar que Denisse regresó el año pasado a los escenarios después de ocho de ausencia, tras su divorcio. La intérprete presenta también su tour “Brasicana & Mexileira” el cual es una fusión entre su cultura brasileña y todo lo que le encanta de México, especialmente de la Riviera Maya, donde ha vivido por varios años.

“Musicalmente y con imágenes haremos una muestra de la pasión que hay entre los dos países, la cual es muy similar y eso nos une. Tan solo en el 70 ganó Brasil el Mundial en el Guadalajara a Italia, simplemente porque los mariachis estuvieron toda la noche cantando debajo de la ventana de los italianos, somos unidos”, contó con entusiasmo.

Además, con seis décadas de carrera, De Kalafe no deja de componer, para dicho concierto también interpretará un tema nuevo tema que se llama “Que no me gane la soledad”, donde habla de lo difícil que es terminar una relación, aún cuando tú sabes que ya no quieres eso en tu vida, sin embargo te da más miedo estar solo. “Espero que la soledad me traicione, y que aprendamos a vivir ese distanciamiento”, cantó.

Pero no es el único sencillo en el que trabaja y con el que deleitará a su público próximamente, ya que a sus 75 años, aún hay muchas cosas que la inspiran para seguir componiendo, como la triste situación que viven los migrantes en la frontera de México y Estados Unidos. Así como las noticias dolosas que cada día aparecen, como lo del centro de adiestramiento del crimen organizado en Jalisco.

“En este momento me mueve la emoción del horror del mundo en el que vivimos, porque es difícil, es un mundo de imágenes muy fuertes, como lo que pasó en Jalisco, pero que en realidad pasa en Brasil en Estados Unidos, y si al verlo no nos sensibilizamos, estamos mal, entonces yo tengo esa emoción retenida y necesito sacarla en una canción que ya trabajó”, adelantó.

UNEN TALENTOS

La brasileña también saldrá de gira con varias de las cantantes de los 80 que hicieron historia en América Latina, ya que el productor musical Sergio Gabriel la invitó a cantar en “Despechadas, de Mujer a Mujer”, junto a María Conchita Alonso (Venezuela), Rocío Banquells y María del Sol (México), Manoella Torres (Estados Unidos) y Ednita Nazario (Puerto Rico). “Vamos a cantar todas las canciones de despecho, las que duelen hasta el alma y será una gran gira, estaremos en el Auditorio Nacional y varios escenarios importantes de la República Mexicana”, finalizó.

A DETALLE

A inicios de su carrera fue apoyada artísticamente por Marco Antonio Muñiz. Cobró fama internacional al participar en el Festival OTI de 1978. Desde 1982, su tema ‘Señora, señora’, ha sido un himno para las madres. En los últimos años, ha vivido en Holbox, Quintana Roo, México. 2012 sacó su disco “Detalles”.

MAAZ