Baterista de Morat golpea a una fan con su baqueta y el chichón de la joven se hace viral: "Fue estupendo" | VIDEO

Morat sorprendió a sus fans durante el Tecate Emblema con un espectáculo increíble; sin embargo, el show entero se lo robó una fan tras terminar el concierto, pues aseguró que el baterista la golpeó accidentalmente cuando lanzó su baqueta hacia el público para que así la pudieran conservar como un hermoso recuerdo.

Por medio de la cuenta de TikTok Ale Bolton @aleebolton se dio a conocer este preocupante y divertido momento, pues si bien la joven terminó con un enorme chichón en la frente, se tomó la situación con mucho humor, ya que sabe que su banda favorita no le haría daño y que el incidente no fue más que un accidente.

"POV: vas a ver a Morat y te cae su baqueta en la cabeza", escribió Ale Bolton en un video que ya acumula más de dos millones de reproducciones. El clip muestra una foto del concierto con una vista muy cerca del escenario y lo que explica la gravedad del golpe; segundos después se vea la víctima caminando ya para salir del Estadio GNP Seguros y con un bulto entre el límite del cuero cabelludo y la frente.

Conforme va pasando la grabación se ve a la joven ponerse un poco de papel húmedo para tratar de calmar la inflamación; sin embargo, ésta no cesó en ningún momento e incluso para cuando llegó a su auto, el golpe tenía un tamaño todavía más grande. "Esperen el final, cada vez se pone peor", escribió.

Así le quedó la frente. (Foto: TikTok @aleebolton)

Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral en TikTok, donde Ale no sólo acumuló más de dos millones de reproducciones, sino también comentarios en tono de humor, preocupación e incluso unos más serios donde le pedían que tomara acciones legarles en contra de Morat o del baterista, Martín Vargas.

Baterista de Morat golpea a fan con su baqueta, ¿recibirán demanda?

Tras volverse viral, una joven de nombre Ale negó que vaya a demandar a Morat o al baterista, Martín Vargas, tras dejarle un chichón en la frente por lanzar una de sus baquetas, pues aseguró que ella es consciente de que fue un accidente. Pese a que los fans de la banda continúan etiquetando a la agrupación, todavía no reaccionan a este video viral.

"No los voy a demandar, fue un accidente y obvio cero lo hicieron con esa intención", escribió en un comentario y más tarde añadió: "Pero las risas no faltaron".

Como te adelantábamos, hasta ahora ni el baterista ni el resto de la banda han reaccionado a este accidente, pero en redes ya se leen comentarios como:

"Qué coraje que te peguen con la baqueta y encima otra chica te la quite", "una vez me cayó una baqueta de Morat en la frente y fue estupendo", "espero que los de Morat vean esto y te den de mínimo un meet and greet", "quería un recuerdo del concierto, pero el genio malinterpretó su deseo", "necesito la reacción de Simón" y "anécdota para toda la vida".