Así van las votaciones de La Casa de los Famosos All Stars HOY, 18 de mayo, ¿quién será el nuevo expulsado?

La Casa de los Famosos All Stars sigue dejando mucho de qué hablar, por lo que los fans del reality show más polémico de la actualidad no pueden despegarse de la pantalla. Ahora, no vamos a hablar de los problemas que comenzaron a presentarse entre Niurka y Rey Grupero, sino en cómo van las votaciones de cara a la Gala de Eliminación que se realizará el próximo 19 de mayo.

Para esta semana, Caramelo fue el encargado de consagrarse como Líder, por lo que quedó inmune en la Gala de Nominación. Pero también se quedó con el pase, al menos por ahora, de salvación que podría ayudar a que uno de sus amigos se salga de la placa de nominados y se mantenga durante el programa por una semana más. Eso sí, se tiene que recordar que el pase de salvación todavía se tiene que disputar este domingo, por que Caramelo todavía puede perder el beneficio de elegir quien se salva.

Después de unas duras nominaciones, ya quedaron elegidos los seis habitantes que quedaron en la placa de nominados para esta semana, donde sorpresivamente se demostró que la unión entre Niurka y Rey Grupero llegó a su fin. Tras la gala, los fans siguieron realizando sus votaciones para enmarcar quiénes serán los favoritos para mantenerse convida dentro del reality show una semana más. Ahora es momento de recordar los nombres de los famosos que están con posibilidades de despedirse del programa de Telemundo.

Niurka Marcos

Rey Grupero

Paulo Quevedo

Luca Onestini

Alfredo Adame

Rosa Caiafa

Caramelo es el líder de la semana (IG: lacasadelosfamosostlmd)

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos All Stars para este 18 de mayo?

Con dos días para conocer al nuevo eliminado, los fans deben buscar todos los recursos necesarios para hacer que sus habitantes favoritos se mantengan dentro de La Casa de los Famosos All Stars. Ahora es momento de recordar cómo cerraron los votos y con esto quienes s e perfilan como los favoritos y quienes se acercan a la puerta de salida del reality show más polémico en México y Estados Unidos en la actualidad.

Al cierre de las votaciones del pasado 17 de mayo, los porcentajes entre los nominados estaba bastante cerrado, por lo que todavía no se podría decir quiénes están cerca de salir del programa. Eso sí, Alfredo Adame se encuentra como el favorito para mantenerse una semana más dentro del programa de Telemundo. En la parte baja se encuentra Paulo Quevedo con 12 por ciento, pero Rosa Caiafa tiene el 14 por ciento de los votos, es decir que en un descuido de los fans de la colombiana podrían provocar su salida.

Alfredo Adame tiene el 24 por ciento de los votos.

Rey Grupero tiene el 18 por ciento de los votos.

Niurka marcos tiene el 17 por ciento de los votos.

Luca Onestini tiene el 15 por ciento de los votos.

Rosa Caiafa tiene el 14 por ciento de los votos.

Paulo Quevedo tiene el 12 por ciento de los votos.

Los nominados de la semana en LCDLF (IG: lacasadelosfamosostlmd)

Si bien es cierto que este domingo la placa de nominados quedará solo con cinco habitantes, los fans no se pueden confiar ni un solo instante y deben votar la mayor cantidad de veces posibles por sus favoritos. Se tiene que recordar que solo la gente que vive en Estados Unidos es la que puede emitir su voto. Para hacerlo deben ingresar en la web oficial de Telemundo y seleccionar a su habitante favorito para que se mantenga dentro del reality una semana más.