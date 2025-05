Así luce Jim Parsons, actor que interpretó a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory a 18 años del estreno de la serie

El día que Jim Parsons entró al set de The Big Bang Theory para anunciar que dejaría la serie, el silencio de su decisión solo fue interrumpido por el llanto de sus compañeros. El icónico actor que daba vida al doctor Sheldon Cooper a lo largo de 12 temporadas se había vuelto tan famoso que quería probar otras experiencias y decidió no renovar s contrato por una temporada más.

La partida de Parsons no solo era el final de Sheldon en la serie estrella de la CBS, sino que también suponía poner un punto final a la misma. El productor de Chuck Lorre, explica en el libro The Big Bang Theory: la historia definitiva que la cadena de televisión quería una temporada más, pero cuando Jim Parsons anunció que no renovaría su contrato, decidió que tras su partida no habría más capítulos.

La noticia causó conmoción en el resto de los compañeros de reparto de Jim. Kaley Cuoco, quien dio vida a Penny, recuerda haber tenido una sensación de gran incertidumbre ante lo que vendría después de que el personaje de Sheldon terminara su participación en la serie.

No obstante unos días después, según cuenta Chuck Lorre, el resto del equipo comprendió la situación y los deseos de Jim Parsons de explorar nuevos horizontes, por lo que el trabajo continuó para darle un cierre memorable a una de las series más emblemáticas en la historia de la televisión estadounidense.

¿Qué fue de Jim Parsons?

Después de concluir su participación en The Big Bang Theory, Jim Parsons continuó con su carrera actoral explotando su talento en el cine. En 2019 interpretó al fiscal Larry Simpson en la película Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile, una película biográfica sobre el asesino en serie Ted Bundy.

Un año después, junto con Zachary Quinto, Matt Bomer y Andrew Rannells protagonizó el filme The Boys in the Band, una adaptación de la obra de teatro del mismo nombre. Ese mismo año tuvo una participación en la miniserie Hollywood, así como en el episodio Frinkcoin de la temporada 31 de Los Simpson.

¿Volverá a interpretar a Sheldon Cooper?

Desde 2017 y hasta 2024, Jim Parsons tuvo una participación como narrador en El Joven Sheldon, el spin off de The Big Bang Theory que aborda al personaje de Sheldon Cooper a sus nueve años, mientras crece en la localidad ficticia de Medford.

Al ser cuestionado en el programa Who’s Talking To Chris Wallace acerca de si volvería a interpretar al personaje que lo catapultó a la fama, Jim respondió: “en este momento no, pero tampoco diría nunca a nada, porque la vida da muchas vueltas”.