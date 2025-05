Adal Ramones recuerda a su madre fallecida con emotivo mensaje y foto: “Besos hasta el cielo”

El reconocido conductor Adal Ramones, conocido por su carisma en televisión, ha compartido en algunas entrevistas el doloroso vacío que le dejó la pérdida de su madre, la señora Teresa o Teresita, como él le decía, hace algunos años. Situación que sigue lamentando día con día e incluso cada que puede la recuerda con fotografías en redes sociales.

Aunque el comediante ha sido reservado con detalles sobre el deceso de su madre, sus palabras dejan claro que su ausencia sigue marcando su vida. Pese a que Adal Ramones mantuvo a su madre fuera del ojo público, el presentador siempre ha destacado lo importante que fue en su vida, no solo para alcanzar la cúspide en su carrera también para enfrentar los momentos más complicados de su vida como su secuestro en 1998.

Adal ha mostrado continuamente el impacto emocional que le dejó su partida, pues a pesar de que ya pasaron varios años, sigue recordándola y añorando su cercanía. En un episodio del programa La entrevista con Yordi Rosado, Ramones mencionó que cuando murió su mamá, una parte de él ya no volvió a ser la misma y desde entonces se ha acostumbrado a vivir con ese hueco y ahora solo vive en sus recuerdos.

Con una emotiva foto posteada en sus historias de Instagram, el conductor deseó que la muerte de su madre fuera una mentira. Incluso hizo una comparación con Juan Gabriel, Michael Jackson, Jenni Rivera y hasta Pedro Infante, quienes se especula, no murieron, por lo que a modo de ironía pidió que si alguien vio por algún lugar a su madre se lo haga saber.

A propósito del pasado 10 de mayo, Adal Ramones dedicó una publicación en Instagram a su madre, en cuatro líneas recordó que su madre era la chispa de su hogar, tenía una gran energía y siempre se mostraba alegre, por esto y más, la señora Teresa fue su inspiración y gran amor. En el emotivo texto el presentador deseó verla pronto, por lo que tiene la confianza en que Dios le cumplirá ese deseo cuando sea el momento de partir para reencontrarse con ella en el cielo.

"Daría todos los años que me quedan de vida por verla otra vez. Solo que tengo hijos y debo vivir más para ellos. Pero se podría hacer algún trato con Dios? No creo, mejor espero a verla en el cielo. Pero mi mama es a la primera que deseo ver el cielo… Y si se lo pido tanto a Dios, sé que me lo cumplirá", escribió.