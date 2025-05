Secretos de Parejas: esposa de Bernardo Flores confesó haber sido abusada por un famoso actor

El pasado jueves 16 de mayo, se estrenó uno de los realities shows que promete estar lleno de polémicas, se trata de “Secretos de parejas”, en donde famosos como Poncho De Nigris, Bárbara de Regil, Julián Gil y Bernardo Flores participan junto con sus respectivas parejas sentimentales.

Durante el primer capítulo, los famosos abrieron su corazón y compartieron algunos secretos, Bárbara de Regil reveló que sostuvo una fuerte pelea con Susana Zabaleta, mientras que Poncho De Nigris confesó que tuvo una relación fugaz con Angélica Vale, sin embargo, la esposa del actor Bernardo Flores conmovió a todos al confesar que fue abusada por un famoso actor.

Como lo mencionamos anteriormente, fue durante el primer capítulo del reality show Secretos de Parejas que Sury Sadai, esposa de Bernardo Flores, y que además es actriz, quién ha participado en programas unitarios como “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho” abrió su corazón y confesó que no vive una vida sexual plena con su esposo, debido a un abuso que sufrió de joven.

De acuerdo con Sury Sadai, ella tenía un “crush” con este famoso actor de quien prefirió omitir su nombre, pues, no quiso crear más polémicas, sin embargo, aseguró que este hombre actualmente la está pasando muy mal.

El misterioso actor habría abusado de Sury, cuando ella se acercó a él para pedirle una foto, pues aprovechó, para meterla a su camerino y ahí desnudarse frente a ella y comenzar a besar, todo esto sin su autorización. Esta situación afectó mucho a la actriz, pues, asegura que desde entonces le ha costado mucho trabajo superarlo.

“Tenía un crush muy importante para mí en la televisión. Un artista muy importante. Yo le pedí una foto, me dijo ‘claro’. Nos tomamos una foto, pasé con él (a su camerino). Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto. Después de eso, salió a escondidas, como si yo hubiera hecho algo malo”, dijo Sury

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que la actriz y esposa de Bernardo Flores ha sufrido este tipo de abusos, pues, directores también se han aprovechado de ella.

“Eso me traumó muchísimo más. También en el medio, he tenido directores que han abusado de mi cuerpo, me han besado, me han tocado. La verdad es que yo no sé por qué nunca he podido decir ‘no me toques’”, contó entre lágrimas.