¿Quién es Grigor Dimitrov?, el tenista a quien Eiza Gónzalez le dedicó un mensaje para presentarlo como su novio

A través de Instagram, la tarde de ayer 16 de mayo Eiza Gónzalez confirmó su noviazgo con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, con quien desde hace unas semanas era vinculada sentimentalmente. La nueva pareja es la sensación en redes sociales debido a que ambos son figuras públicas, aunque se desarrollan en áreas diferentes.

En México, Eiza Gónzalez es conocida por su trabajo como actriz y modelo, ya que empezó a trabajar cuando era adolescente. A sus 35 años de edad, es una de las personalidades mexicanas más destacables en Hollywood, con lo que sigue los pasos de su compatriota Salma Hayek.

Sin embargo, Grigor Dimitrov, de 34 años, es ajeno al país e incluso Latinoamérica porque es originario de Haskovo, Bulgaria. Además, el tenista se ha enfocado en su carrera deportiva, así que ahora gana popularidad tras darse a conocer que es el nuevo novio de Eiza Gónzalez.

A diferencia de Eiza Gónzalez, quien se mueve en la industria del entretenimiento, Grigor Dimitrov es conocido en el terreno del juego. Sus padres son Dimitar, entrenador de tenis, y María, profesora de deportes y exjugadora de voleibol. Es hijo único y comenzó a jugar tenis cuando tenía 5 años.

La carrera de Grigor Dimitrov despegó cuando era adolescente y prosperó en los años siguientes, especialmente en 2008 cuando empezó a participar en torneos profesionales de tenis. Ha participado en el Campeonato de Wimbledon, que es considerado el más prestigioso.

Además de ser conocido por su trabajo como tenista, Grigor Dimitrov también ha trabajado como modelo y es influencer deportivo; a través de sus redes sociales, comparte aspectos de su vida, enfatizando que no sólo es fan de los deportes, sino también de los automóviles y relojes.

Eiza González confirmó el noviazgo con Grigor Dimitrov vía Instagram porque le dedicó un mensaje por su cumpleaños número 34 que dice lo siguiente:

“El más feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Eres único. Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles. Para el hombre más amable, considerado y cariñoso. Admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más. Te quiero, G”.