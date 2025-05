Plutarco Haza rompe el silencio y habla sobre las amenazas de muerte a Ludwika Paleta y su hijo | VIDEO

Ludwika Paleta sigue en medio de la polémica después de que diera a conocer que a través de las redes sociales fue amenazada de de muerte en reiteradas ocasiones por un internauta, quien también le dijo que podría ser secuestrada. Lamentablemente estas amenazas deben ser tomadas con seriedad al ser ella una mujer con una vida pública.

También le tocaron estas amenazas a su hijo Nicolás Haza, al grado de tener que acudir ante las autoridades locales para levantar una denuncia. Hasta el momento, Plutarco Haza, padre del joven actor, no había dicho nada al respecto y fue durante un enfrentamiento con los medios cuando reveló su punto de vista.

"Ese no es tema mío, yo no he recibido amenazas y la que parece que lo dijo fue su mamá. A mí ella no me ha dicho nada, yo vivo una vida muy tranquila, no le debo nada a nadie, nadie me ha amenazado. Mi hijo vive solo, no tiene guaruras, mi otro hijo tampoco, mi esposa tampoco. No me siento amenazado, ni mucho menos. Si estuviera preocupada realmente me lo hubiera hecho a saber, nadie me lo ha dado a conocer de que se trata de algo grave"