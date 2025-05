Pati Chapoy estaba enojada con Daniel Bisogno por una decisión antes de morir, aseguró René Franco

Pati Chapoy habría estado enojada con Daniel Bisogno por la decisión que tomó antes de morir, de acuerdo con el periodista René Franco. En una entrevista para Mich Tv, aseguró que la conductora estelar de "Ventaneando" estaba en desacuerdo con que no dejara un testamento.

Al preguntarle lo que opina de la situación del testamento y una posible pelea entre familiares de Daniel, el periodista experto en espectáculos y farándula mexicana dijo que no lo consideraría como una pelea, más bien como un malentendido del que tiene toda la culpa su amigo Daniel Bisogno.

"Pati es un ser humano, Pati estaba muy enojada con que Daniel no hubiera dejado testamento, se causaron muchas confusiones. No le echo la culpa a nadie, son familias, a veces el nervio y ansiedad hacen cosas que uno no sabe. Parecía que se estaban peleando, no era tanto pleito. La responsabilidad total es de Daniel Bisogno"