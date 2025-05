Tammy Parra afirma que Paris Hilton es la "rubia tonta de Hollywood" y las redes la vuelven a cancelar | VIDEO

En plena era digital, donde cada palabra puede viralizarse y generar debates globales, la influencer mexicana Tammy Parra se convirtió en el centro de una polémica, otra vez. ¿El motivo? Un video que pretendía ser un homenaje a Paris Hilton, ícono pop y empresaria estadounidense, pero que fue recibido con fuertes críticas debido al comentario con el que la creadora de contenido decidió comenzar su video.

Todo sucedió durante la visita más reciente de la socialité a México, quien organizó un evento para presentar su nuevo perfume. Al lugar fueron invitados distintas influencers del mundo de la belleza, entre las que se encontró Tammy Parra; fue así como la creadora de contenido compartió su experiencia al tener un trato directo con Hilton y hasta ese momento todo parecía ir bien, pero otro video se convirtió en el motivo de la controversia.

Y es que en el clip, Parra inicia con una frase que causó revuelo inmediato: "conocí a la rubia tonta de Hollywood", en referencia a Hilton. La influencer aclaró después que se trataba de un estereotipo impuesto por la sociedad, buscando desmontarlo, pero muchos usuarios en plataformas como Instagram y TikTok interpretaron el comentario como innecesario y ofensivo.

¿Tammy Parra insultó a Paris Hilton durante su visita a México?

Después de esa polémica frase, Tammy Parra dedicó el resto del video a relatar la verdadera historia detrás del personaje público de Paris Hilton, resaltando las adversidades personales que ha enfrentado. Paris Hilton, nieta del fundador de Hilton Hotels, es mundialmente conocida por su vida social, reality shows y una imagen de "celebridad de fiestas".

Sin embargo, en los últimos años, ella misma ha abierto un espacio para hablar sobre su dolorosa experiencia, especialmente tras la exposición pública del documental "This Is Paris". Tammy, en su video, también destacó este aspecto, describiendo a Hilton no solo como una figura mediática sino como una mujer resiliente que transformó su dolor en una exitosa carrera empresarial y en una voz para el cambio social; no obstante, este reconocimiento no bastó para que usuarios en redes señalaran la forma despectiva con la que comenzó el metraje, algunos de los comentarios han sido:

"Uff entiendo el mensaje pero no fue el mejor comienzo para etiquetar a Paris, llamándola así"

"En qué momento pensaste que eso era buena intro?"

"Y luego por qué te funaaan Tamara"

"Platica con ella 5 min y ya hace un video como si la conociera de toda la vida"

Paris Hilton, la primera influencer antes de la llegada de las redes sociales

Para entender la controversia y el homenaje, es clave analizar la evolución de Paris Hilton en la cultura pop y el mundo empresarial. Según Forbes, Hilton diversificó su imperio, desde perfumes que generan miles de millones en ventas, hasta inversiones en moda, bienes raíces y música. Además, su influencia en la cultura "celebrity" de la década de 2000 fue fundamental para la creación del fenómeno de las influencers actuales.

Hilton es también pionera en la construcción de una marca personal que combina entretenimiento, moda y activismo, una estrategia que muchos jóvenes emprendedores y figuras públicas están replicado. Esta complejidad fue precisamente lo que Tammy Parra quiso destacar en su mensaje final: cómo Paris supo transformar una imagen superficial y estereotipada en un imperio sólido y un ejemplo de superación.