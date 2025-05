Quién es Yamal Said, baterista mexicano de Lord Buffalo arrestado en un avión por agentes migratorios

El pasado 12 de mayo, la banda estadounidense de rock psicodélico Lord Buffalo se vio obligada a cancelar su esperada gira europea tras la detención de su baterista, Yamal Said, en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Said, ciudadano mexicano y residente legal permanente en Estados Unidos desde la década de 1980, fue arrestado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debido a una orden de arresto activa por presuntas violaciones repetidas de una orden de restricción emitida en el condado de Llano, Texas.

Según informes, Said fue retirado por la fuerza del avión en el que la banda se disponía a viajar a Europa para iniciar una serie de conciertos programados en países como los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que la detención no estuvo relacionada con su estatus migratorio, sino con la mencionada orden de arresto.

Ante la detención de Said, Lord Buffalo emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando la cancelación de la gira europea; así mismo, dijeron tener el "corazón roto" por tener que cancelar sus presentaciones. Mientras tanto, Yamal Said permanece detenido en el Centro Correccional del Condado de Tarrant con una fianza establecida en 40,000 dólares (aproximadamente 778,896 pesos).

De ser declarado culpable de las violaciones de la orden de restricción podría enfrentar hasta dos años de prisión, pero la banda afirmó que ya se encuentran trabajando con un abogado de inmigración para obtener más información y asegurar la liberación de su baterista; así mismo, solicitaron privacidad para la familia de Said mientras continúa la investigación.

¿Quién es Yamal Said, baterista mexicano de Lord Buffalo?

Yamal Said es un baterista mexicano radicado en Austin, Texas, conocido por su participación en la banda de rock psicodélico Lord Buffalo desde 2017. Anteriormente, formó parte del grupo The Black y ha sido una figura destacada en la escena musical de Austin durante más de dos décadas.

Nacido en la Ciudad de México, Yamal Said emigró a Estados Unidos junto a su familia tras el terremoto de 1985 y desde entonces, reside en Texas, donde además de su carrera musical, trabaja como coordinador de apoyo en la Texas School for the Blind and Visually Impaired, donde es reconocido como un miembro respetado y de larga trayectoria en la comunidad educativa.