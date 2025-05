Pedro Moreno sale de la cárcel, así fue el juicio del exparticipante de Masterchef Celebrity

La tarde de este jueves 15 de mayo trascendió que el actor de origen cubano Pedro Moreno, se encontraba detenido en una cárcel de Miami, Florida luego que durante la madrugada de ese mismo día el histrión quedó puesto a disposición de las autoridades de aquella Ciudad.

Los primeros reportes sobre la situación legal del actor Pedro Moreno señalaban que enfrentaba dos cargos: robo a mano armada y violencia doméstica. A unas horas de su arresto, se ha confirmado que el ex participante de Masterchef Celebrity ya se encuentra en libertad.

Así fue el juicio de Pedro Moreno

Durante el juicio del actor, su esposa Bárbara Esteves declaró lo que sucedió la noche del miércoles 14 de mayo que fue cuando inició la pelea entre ambos, en donde forcejearon por el celular de ella ya que el actor estaría revisándolo sin su autorización.

“Él nunca me golpeó. Hubo un forcejeo por el teléfono, pero jamás imaginé que eso terminaría con él preso”, dijo la esposa de Pedro Moreno para Telemundo 51.

Cabe señalar que aunque la esposa de Pedro Moreno intentó retirar los cargos en contra del actor, esto no fue posible, sin embargo, el juez determinó que el forcejeo por el celular no era un robó, por lo que cambió el cargo en contra del ex participante de Masterchef.

Y es que, de acuerdo con las mismas declaraciones de la esposa de Pedro Moreno, solo hubo un forcejeo y antes de que llegaran las autoridades ya, ella la tenía en su poder el teléfono, por lo que el juez decidió cambiar el delito de robo con fuerza física a solo el cargo de agresión.

Pedro Moreno sale de la cárcel

De acuerdo con medios locales, Pedro Moreno salió de la cárcel la madrugada de este viernes 16 de mayo, luego de que el juez que llevó su caso le impuso una fianza de mil dólares o la opción de salir sin el pago de la fianza, pero, con el compromiso de que el actor debe de presentarse en la corte nuevamente en cuatro días.

A su salida de la corte, Pedro Moreno habló con los medios de comunicación que ya se encontraban afuera del lugar esperando las primeras declaraciones del actor, quien se veía notablemente cansado.