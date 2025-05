Manola Díez se defiende y asegura que la actriz que la acusa de agresión la “amenaza”

A fin de defenderse, Manola Díez rompió el silencio y compartió su versión de lo ocurrido con la actriz Anyolina Broy, quien la acusó de agresión física por supuestamente darle una cachetada, motivo por el que perdió su trabajo en la puesta en escena “Teatro en breve”, como informamos previamente.

Manola Díez, de 50 años de edad, le concedió una entrevista a El Mitangrit de la revista TVNotas para frenar la polémica que la rodea y aseguró que Anyolina Broy comenzó el problema. Además, la actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, añadió que las cosas no sucedieron como las plantea su excompañera de trabajo, ya que incluso dijo que la “amenaza”.

De acuerdo con la versión de Manola Díez, el conflicto con Anyolina Broy empezó porque la joven entraba y salía del lugar donde ella se estaba cambiando y, por lo mismo, le pidió que “se decidiera”, ya que no podía terminar de alistarse y faltaba poco para que saliera al escenario.

“Estaba en este dilema y yo le dije ‘¿entras o sales?’. Ella se molestó. No entró, decidió salirse. Ella dio el portazo, parecía muy molesta. Yo seguí (arreglándome). Regresó, entró y me encaró. Me dijo ‘qué grosera’ y que no tenía educación. Me amenazó, diciéndome ‘no sabes con quién te metes”, compartió Manola Díez al dar su versión de lo sucedido con Anyolina Broy.