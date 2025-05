Lupita TikTok en una nueva polémica, amiga confiesa que le pidieron borrar todo sobre la muerte de la bebé | VIDEO

La bebé de la influencer de TikTok, Lupita, cuyo nombre era Karely Yamileth, falleció el día martes 13 de mayo de 2025. La pequeña de tan solo tres semanas de nacida había estado hospitalizada durante más de dos semanas en el Hospital Materno Infantil de Guadalupe, Nuevo León. Según los primeros informes, la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

El caso de la bebé de Lupita había generado preocupación desde su nacimiento, especialmente después de que las autoridades del estado, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) iniciara una investigación sobre el entorno familiar de la influencer y las verdaderas causas que habrían obligado a llevar a la menor al hospital.

Días antes del fallecimiento de la bebé, el padre de la niña, Ricardo N, de 47 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada en perjuicio de una persona con una discapacidad cognitiva. El sujeto se quedará en prisión mientras termina el juicio en su contra, así como las investigaciones mencionadas.

Pero ahora hay una nueva polémica sobre la mesa, pues una del as amigas cercanas a Lupita TikTok dio a conocer, en una grabación filtrada en las redes sociales, que la familia de la influencer le pidió eliminar todo rastro de las publicaciones que haya hecho sobre la muerte de la menor, lo que ha generado duda entre los internautas.

Fue su amiga Verónica quien informó durante la grabación que la han estado omitiendo de todo lo referente al funeral de la bebé, a pesar de que ella se ofreció a donar un poco de dinero a la causa. Pero también aseguró que la familia de Lupita TikTok le ha pedido eliminar todo de las redes sociales, específicamente aquellas publicaciones donde habla explícitamente de la muerte de Karely Yamileth.

“Está cab... Ojalá que les ayuden y que anden con ustedes, porque pues ustedes no me quieren decir nada. Yo los quiero ayudar y ustedes no se dejan. Y este, con eso de que me dijiste, ¿verdad?, que borrara todo lo que yo tenía y todo eso… es porque hay gente que no quiere que se sepan muchas cosas”