La declaración de la esposa de Pedro Moreno tras la detención del actor de Televisa en Estados Unidos

La tarde del jueves 15 de mayo te informamos que el actor nacido en Cuba, Pedro Moreno, fue detenido en la ciudad de Miami en la ciudad de Florida en Estados Unidos. El protagonista de telenovelas fue presentado ante una corte por los cargos que existen en su contra.

Horas después de la detención de Pedro Moreno, ocurrida durante la madrugada del jueves 15 de mayo, se informó que el actor de televisión enfrentaba dos cargos. El primero de ellos por robo y el otro por violencia doméstica. Al parecer fue imputado por su aún esposa, Bárbara Estevez.

Hace unos momentos salieron a la luz las declaraciones que brindó Bárbara Estevez durante el juicio contra su todavía pareja, el actor de telenovelas, Pedro Moreno. Al parecer la víctima le quitó un cargo al protagonista de telenovelas como "Tres veces Ana" y "La desalmada".

En sus redes sociales el sitio especializado "Univisión Famosos" compartió las declaraciones que hizo Bárbara Estevez en el juicio contra su esposo, Pedro Moreno. Ella fue la encargada de dar aviso a las autoridades sobre el comportamiento del actor de Televisa.

De acuerdo con la información compartida, Bárbara Estevez dijo a las autoridades que Pedro Moreno no la agredió físicamente. Explicó que estaban discutiendo cuando el actor tomó su celular y no se lo quería devolver. Ante esta situación llamó a la policía de Estados Unidos.

"Él no me golpeó, estábamos discutiendo para que me devolviera el celular, él no quería devolvérmelo, ahí llamé al 911", dijo en el juicio.