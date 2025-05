Julián Gil ventila que Marjorie de Sousa causó la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto: "No fue Irina Baeva"

La mañana de este viernes 16 de mayo el actor y conductor de Televisa, Julián Gil, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de las reveladoras declaraciones que hizo durante el reality show "Secretos de Pareja" donde habló de su exrelación con la actriz, Marjorie de Sousa.

En un capítulo del reality show, Julián Gil, reveló algunos secretos de su relación sentimental con Marjorie de Sousa, sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando habló de las fotos de la actriz con Gabriel Soto, la posible causa del fin de uno de los matrimonios más estables en la industria del espectáculo.

El actor habló de todo. Foto: Instagram/@juliangil y @marjodsousa

Julián Gil ventila a Marjorie de Sousa

En declaraciones para el programa "Secretos de Pareja", retomadas por el matutino "Sale El Sol", Julián Gil recordó uno de los escándalos más sonados de su expareja sentimental y madre de su hijo, la actriz de telenovelas, Marjorie de Sousa.

Hace unos años trascendió que Marjorie de Sousa fue la tercera en discordia en el matrimonio entre la actriz, Geraldine Bazán y el actor, Gabriel Soto, uno de los matrimonios más controversiales en la industria. Después de mucho tiempo, Julián Gil, habló al respecto.

En este sentido el actor nacido en Argentina confirmó que Marjorie de Sousa fue la causante de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Julián Gil dijo que se señaló a Irina Baeva como la responsable de la separación, pero no fue así.

"No fue Irina la tercera en discordia, la realidad que la que destroza ese matrimonio (entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto) fue ese momento (Marjorie de Sousa)", dijo el actor.

Hasta el momento Marjorie de Sousa no ha reaccionado a las recientes declaraciones que hizo Julián Gil, su ex, en su contra. Es importante señalar que ambos han protagonizado un escándalo por el hijo que tienen en común ya que la actriz no lo permite que conviva con el pequeño.