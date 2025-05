El AUDIO que revela los golpes y agresiones de Marjorie de Sousa a su expareja y padre de su hijo, Julián Gil

La mañana de este viernes 16 de mayo el actor de telenovelas, Julián Gil, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de las impactantes declaraciones que hizo contra su expareja sentimental, la actriz, Marjorie de Sousa.

En este sentido el protagonista de telenovelas como "Por amar sin ley", "Sortilegio" y "Eva Luna" dijo que en una ocasión Marjorie de Sousa lo golpeó y le tiró toda su ropa por la ventana. Los hechos sucedieron antes de que formalizaran su relación y procrearan a su hijo.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta”, explicó.