Eiza González confirma su noviazgo junto a Grigor Dimitrov con cariñoso mensaje | FOTO

La reconocida actriz mexicana Eiza González no escatimó en palabras de amor y admiración para celebrar el cumpleaños de su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov. A través de sus redes sociales, la histrionisa compartió un emotivo mensaje donde lo describió como "el hombre de sus sueños".

En su cariñoso texto, la protagonista de "Baby Driver" destacó la profunda conexión que comparte con el deportista, afirmando que él ha "restaurado tanto" en ella que pensaba que era imposible. Estas palabras dejan entrever la significativa influencia positiva que Dimitrov ha tenido en la vida de la actriz.

Finalmente, la actriz concluyó su mensaje con una promesa de futuro y un efusivo "Te quiero G", anticipando la celebración de muchos cumpleaños más junto a su amado. Esta muestra pública de afecto confirma la sólida relación que mantienen Eiza González y Grigor Dimitrov, quienes en cuestión de horas, se convirtieron en una de las parejas más admiradas del momento, tanto en el ámbito del entretenimiento como en el deportivo.

"Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Grigor Dimitrov eres uno de uno. Eres realmente mi humano favorito de todos los tiempos, y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible. Para el hombre más amable y considerado, admiro cada centímetro del humano que eres y en el que te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchos muchos más para siempre. Te quiero G"