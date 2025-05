Bárbara de Regil revela la fuerte pelea que sostuvo con Susana Zabaleta: “me pega horrible"

Este jueves dio inicio uno de los realities shows que promete estar lleno de polémica, se trata de “Secretos de Pareja” en donde participan los famosos Poncho De Nigris, Bernardo Flores, Julián Gil y Bárbara de Regil, ellos junto con sus parejas abrirán sus corazones y compartirán muchos secretos.

Durante el primer episodio, los famosos y sus parejas decidieron revelar algunos detalles tanto de su vida personal como de la profesional y es justamente en esa arte en donde Bárbara de Regil tuvo un fuerte roce con otra famosa, se trata de Susana Zabaleta, quien de acuerdo con la intérprete de “Rosario Tijeras”, fue muy grosera con ella y hasta le hizo burla.

En un momento de total confesión entre las cuatro parejas de famosos, mientras estaban disfrutando de la alberca, Bárbara de Regil reveló que tuvo un fuerte roce con Susana Zabaleta mientras ambas grababan “Rosario Tijeras 4”.

Pese a que en anteriores ocasiones Bárbara de Regil había recibido fuertes comentarios sobre Zabaleta, asegura que ella no hizo caso y trató de hacerse su propio punto de vista sobre la experimentada actriz, sin embargo, se quedó con un muy mal sabor de boca.

“En el último proyecto que hice, Rosario Tijeras 4, con Susana Zabaleta, ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé como era, yo como que no quise hacerme malas ideas, hasta que la conocí”, comenzó a contar Bárbara de Regil

Su primera impresión fue mientras se encontraron en un camerino, en donde Zabaleta ni siquiera le contestó el saludo, así lo aseguró Bárbara de Regil, incluso, reveló que el equipo de producción le contó que la novia de Ricardo Pérez se burló de ella.

“Llegué a maquillaje, la saludé, no me contestó el saludo, yo estaba en una videollamada con Mar, y cuando terminé la llamada, me empezó a hacer burla…cuando me baje del camper todos me contaron que empezó a decir: ‘¿y esto aguantan?, me voy a comprar una casa en las lomas’ y empezó a decir muchas tonterías…”, contó Bárbara de Regil