Andrea Rodriguez aclara el DESPIDO de la hija de Raúl Araiza de HOY: "tiene las puertas abiertas" | VIDEO

HOY, el programa matutino de televisión más famoso de la pantalla chica en México, está en boca de todos por un reciente escándalo que enfrentan. Todo salió a la luz a partir de los rumores que indicaban un despido significativo en su plantilla, la de Roberta Araiza, misma que enfrenta a la producción con uno de los conductores estelares, Raúl "El Negro" Araiza, padre de la susodicha.

Roberta estuvo involucrada en la producción del programa de televisión "HOY", donde su padre es conductor. La joven unió inicialmente al equipo de producción alrededor de 2023 y contribuyó a segmentos sobre tendencias, moda y estilo de vida; sin embargo, desde el mes de mayo de 2025 se habla sobre su salida del programa. Algunas fuentes sugirieron que fue despedida, mientras que su padre declaró que se fue para emprender un negocio de pastelería en España con una amiga.

Fue la propia Andrea Rodríguez, productora del programa, quien dio a conocer los pormenores de los hechos en un encuentro reciente con los medios de comunicación. De acuerdo con la directiva, todo se trató de un malentendido que se convirtió en chisme, pues a pesar de que sí hubo una fecha límite para que ella dejara de trabajar en el programa, se trató de un acuerdo para que ella pueda dedicarse a otras cosas que le interesan de manera profesional.

“Desde mi cumpleaños me dijo: ‘Andy, tengo ganas de regresar a Canadá, a ver si estudio algo más y luego poner un negocio de lo que yo hago'. “Al final le dije: ‘¿Sabes qué, mi amor? Vamos a poner una fecha, pusimos la fecha límite, Roberta se fue el 30 de abril y esta pulserita me la regaló el 10 de mayo, me dijo que me quería mucho, que me extrañaba mucho, pero que era momento de volar y justamente yo espero que le vaya increíble en esto y si no, ella sabe que tiene las puertas abiertas siempre"