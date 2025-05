Ricardo Pérez protagoniza el romántico video de "Pecado mortal", la nueva canción de Susana Zabaleta

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta continúan haciendo frente a las críticas por su romance debido a la diferencia de edad entre ellos, pues el comediante es 30 años menor que la cantante. Esta vez el youtuber se convirtió en el protagonista del video musical para la canción "Pecado mortal" que la también actriz le habría dedicado y con la que grita su amor mientras responde a los comentarios negativos sobre su relación.

En abril pasado los famosos celebró su primer aniversario de novios con románticos mensajes en redes sociales, aunque se han convertido en una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo esto no ha evitado que surjan comentarios negativos por la diferencia de edad entre ellos y que incluyen los de otras figuras de la industria como Mariana Seoane, quien recibió ataques en Instagram tras afirmar que la cantante "mantiene" a Pérez.

“Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es mercado mortal y que nada entre tú y yo es permitido. Entre sombras nos tenemos que adorar”, es un fragmento de lo que se escucha en la canción "Pecado mortal" que Susana Zabaleta estrenó este jueves 15 de mayo y que es el sencillo de su próximo álbum titulado "Mi pecado mortal". Lo que sus fans no esperaban era el romántico videoclip del que el integrante de "La Cotorrisa" es el protagonista.

De acuerdo con lo revelado por Ricardo Pérez en el mensaje con el que habría agradecido a Susana Zabaleta, su participación en el video se habría tratado de algo inesperado por lo que expresó lo feliz que se sentía. "Además fue sorpresa. Te amo, mi reina. Gracias por mantenerme tan feliz. Voy a ver este clip setecientas veces", escribió el influencer.

Luego de los comentarios que hizo Susana Zabaleta respondiendo a las críticas de Mariana Seoane por su noviazgo y pedir detener los ataques en contra de la intérprete de "Me equivoqué", Ricardo Pérez se sumó a la polémica y, fiel a su estilo, también reaccionó haciendo mofa de las declaraciones.

“La verdad ahora es que le agradezco a Mariana Seoane porque puso sobre la mesa el tema con Susana para que ya empiece ella a pagarme cosas (…) Algo ahí que diga: ‘Ah por eso la gente piensa’, ahora todo lo que me compre lo subiré a stories y le voy a poner ‘gracias, Susana’, me compro una compu nueva 'gracias, Susana', me compro coche nuevo "gracias, Susana'”, dijo entre risas.