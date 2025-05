Ricardo Pérez agradece a Mariana Seoane las declaraciones que hizo sobre su relación con Susana Zabaleta | VIDEO

Hace unas semanas se armó tremendo escándalo, luego de las declaraciones que la actriz y cantante Mariana Seoane hizo sobre la relación que sostienen Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez, al asegurar que es la destacada soprano mantenía al integrante de La Cotorrisa.

Ante estas declaraciones, el hijo de Zabaleta salió en defensa de su madre y la pareja de ésta, sin embargo, días después la misma Mariana Seoane se disculpó por sus declaraciones. Ahora es Ricardo Pérez quien opina al respecto y hasta le agradece a “la niña buena” sus declaraciones.

Fue durante un episodio de La Cotorrisa en donde Ricardo Pérez, saca el polémico tema de las declaraciones de Mariana Seoane y sin perder el humor que lo caracteriza agradeció a Mariana Seoane haber dicho que Susana Zabaleta lo mantenía.

Y es que, según Ricardo, lo que dijo Seoane sobre ellos, podría ser la excusa perfecta para que Susana Zabaleta comience a hacerle regalos lujosos al famoso comediante.

Entre risas, Ricardo Pérez aseguró que a partir de ahora todo lo que él se compre comenzará a presumirlo en sus rede sociales, pero, le agradecerá a su novia para que la gente comience a hablar.

“Algo ahí que diga ‘ah por eso la gente piensa’, (risas), ahora todo lo que me compre lo subiré a stories y le voy a poner ‘gracias Susana’, me compro una compu nueva, @ gracias Susana, me compro coche nuevo @ gracias Susana (risas)”, dijo Ricardo Pérez