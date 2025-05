Las frases de desamor más dolorosas en la nueva canción "Corazón de Piedra" de Ángela Aguilar | VIDEO

Ángela Aguilar conmovió a su público con el lanzamiento de sus más recientes sencillos que exploran las profundidades del sentimiento y el desamor: "Aquí Nadie Se Va Como Llegó" y "El Equivocado". Estos temas marcan una nueva etapa en la carrera de la artista, donde su potente voz, aunada a su madurez interpretativa, se entrelazan para narrar historias de reconocimiento personal con ritmos explorados por primera vez como el norteño.

"Aquí Nadie Se Va Como Llegó" se presenta como un desgarrador adiós, una declaración firme de transformación tras una relación significativa. Por otro lado, "El Equivocado" aborda la temática del amor desde una perspectiva de autocrítica y reconocimiento de las características que ama de la persona con la que decidió estar, a pesar del qué dirán.

Con estos dos nuevos sencillos, Ángela Aguilar reafirmó su lugar como una de las voces más prometedoras de la música mexicana actual. Este par de canciones demuestran su versatilidad interpretativa, pero también la apertura a probar nuevas cosas, abriéndose paso en una muy competida industria musical como lo es el regional mexicano.

Pero si pensabas que era todo lo que Ángela Aguilar trae entre manos, entonces estabas muy equivocado, ya que acaba de lanzar su tercer sencillo del año "Corazón de Piedra", una canción que habla de la decepción amorosa en una relación donde todo parecía ir viento en popa.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que la canción tuviera miles de reproducciones, colocándose como una de las favoritas del público durante las últimas semanas. Se puede entender por qué, ya que el mariachi, los instrumentos tumbados y la orquestación de cuerdas juegan un papel fundamental en la innovación de la cantante.

Pero su letra es lo más profundo, se trata de un estreno que conectó inmediatamente con el público gracias a sus palabras, al mensaje fácil de comprender, procesar e identificar. Por ello, elegimos las frases más dolorosas dentro del nuevo tema de Ángela Aguilar:

No hay palabras de amor

que a este amor convenzan

Ya no hay ganas de amar,

si no te puedo olvidar

Que pases por mi mente

cada vez es más frecuente

No lo puedo evitar,

cierro los ojos y ahí estás

Pero mira ya ves que no es mentira,

hacer las cosas bien era lo único que pedía

Tus labios decían te amo,

pero te faltó demostrar

Que tú te morías por mi

que no imaginabas un futuro sin mí

Ojalá existiera regresar el tiempo

y no vivir lo que duele el recuerdo

Corazón de piedra para no sentir

porque el pasado ahora me hace sufrir

Ojalá pudiera regresar el tiempo

para escuchar ese último te quiero