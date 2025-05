Gomita presenta a su nuevo perrito y usuarios la tunden por comprarle una carriola

A veces la fama puede llegar a ser un factor que termine por dañar la salud mental de las personas y este es el caso de Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita". Y es que desde su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", la influncer ha usado sus redes sociales para hablar de sus luchas contra la depresión y la ansiedad, así como la aceptación de su cuerpo luego de haber confesado ser "adicta" a las cirugías estéticas.

En su camino por conectar con ella misma y salir de los trastornos que la aquejan, Gomita compartió con sus seguidores la llegada de un nuevo miembro a su familia y aunque muchas personas asumieron que la influencer se encontraba embarazada, en realidad adoptó a una tierna perrita que ya lleva el nombre de Xela.

Sin embargo, la emoción por tener a este animal de compañía se vio empañada por otra publicación en donde se puede ver a Gomita cargando entre sus manos a la diminuta Xela, pero lo que verdaderamente desató el debate fue que la influencer compró una carriola para transportar a su mascota, gesto que fue interpretado por muchas personas como una señal de que su salud mental no está del todo estable.

Las imágenes muestran a Gomita sosteniendo a Xela, quien es tan pequeña que ni siquiera alcanza a distinguirse del todo; a su lado, se ve una carriola de color crema, lo que confundió a sus seguidores e incluso hubo quienes interpretaron la imagen como un anuncio de embarazo, lo que llevó a especulaciones y comentarios al respecto. Sin embargo, la también conductora aclaró que se trataba de la presentación de su nueva mascota, no de un bebé humano.

View this post on Instagram

Dicha publicación en Instagram también estuvo acompañada de un extenso mensaje reflexivo sobre su vida y bienestar emocional, en donde abordó su lucha contra la ansiedad y la depresión, destacando que ha experimentado una mejora significativa desde que redujo su exposición a contenido tóxico en redes sociales y se alejó de personas que afectaban su bienestar emocional.

Tengo un tema de ansiedad y la depresión ha disminuido mucho desde que DEJÉ DE VER MUCHO CONTENIDO TÓXICO, DEJÉ DE SEGUIR A PERSONAS EN REDES, Y AHORA TENGO MÁS VIDA SOCIAL, INTENTA HACER UN POCO DE MÁS ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR, EXISTE UN MUNDO MARAVILLOSO…. Y aprendí a CREAR MI PROPIO MUNDO CON UN CÍRCULO PERSONAS QUE ME AMAN Y ME RESPETAN.

Y el milagro más bello que me espera en casa es mi amorcito #XELA, que ha cambiado mi forma de ver el amor y el cuidado, escribió Gomita.