Fabiola Campomanes habla de su supuesta relación con Eduardo Capetillo Jr. y le manda un mensaje a Biby Gaytán

Hace unos meses trascendió que la actriz, Fabiola Campomanes, tenía una relación sentimental con el joven cantante, Eduardo Capetillo Jr., hijo de los exintegrantes de la banda juvenil "Timbiriche", Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Después de que coincidieran en una de las temporadas del concurso de cocina "MasterChef Celebrity" trascendió que Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. tenían una relación sentimental, sin embargo, ambos explicaron que tenían una buena amistad.

A varios meses del rumor, Fabiola Campomanes estuvo como invitada en el programa "Pinky Promise" en la que fue cuestionada sobre su relación con Eduardo Capetillo Jr. y Biby Gaytán. La famosa actriz puso fin a todas las especulaciones.

Durante su visita al programa de YouTube, Fabiola Campomanes fue cuestionada sobre si Biby Gaytán se enojó por el rumor de su supuesta relación con Eduardo Capetillo Jr. La exconductora de "Incognito" tomó con buen sentido del humor la pregunta.

Sin guardarse nada, la protagonista de la serie "El Juego de las Llaves" dijo que con Eduardo Capetillo Jr. coincidió en un programa de televisión. Detalló que le cae bastante bien pues le recuerda a su yerno ya que tienen el mismo sentido del humor.

"Eduardo Capetillo Jr. estuvimos en un programa juntos, me cae excelente, lo dije siempre. Es amigo de mi yerno, del novio de mi hija. Tiene una sangre tan ligera, es súper lindo, me recuerda mucho al novio de mi hija", explicó.

En otra parte de la plática, Fabiola Campomanes explicó que seguramente Biby Gaytán no perdió el tiempo en el rumor de su supuesta relación con Eduardo Capetillo Jr. Aseguró que todo fue un trascendido que surgió en redes sociales por lo que posiblemente la ex "Timbiriche" lo tomó con buen sentido del humor.

"No creo que Biby Gaytán se dé el tiempo para eso. A mí se me hace que es de risa, cosas de las redes sociales. No creo que Biby se haya molestado, yo creo que se ha de haber atacado de risa", sentenció.