El verdadero motivo por el que detuvieron a La Chupitos en Estados Unidos

La mañana del miércoles 14 de mayo te informamos que la comediante Liliana Arriaga, conocida por su personaje como "La Chupitos", habló ante las cámaras de la farándula de la ocasión en la que fue detenida en un aeropuerto de Estados Unidos.

Con el paso del tiempo el personaje de "La Chupitos" se ha convertido en un referente de la comedia en México gracias a sus colaboraciones en distintos programas de televisión y obras de teatro, por lo que sus recientes declaraciones generaron mucha preocupación entre sus seguidores.

Fue en la reciente transmisión del programa "Sale El Sol" donde "La Chupitos" recordó uno de los episodios más polémicos que ha protagonizado a lo largo de su carrera al ser detenida en Estados Unidos. La famosa comediante explicó el motivo de su aprehensión.

En un evento donde promocionó su nueva obra de teatro, Liliana Arriaga, conocida como "La Chupitos", habló con los medios del entretenimiento. Una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando reveló que hace un tiempo fue detenida por las autoridades de Estados Unidos.

En este sentido la exparticipante de "LOL México" dijo que hace un tiempo un promotor la invitó a una presentación en Estados Unidos. "La Chupitos" dijo que no tenía visa de trabajo, pero el representante le aseguró que no tendría ningún problema ya que con su visa normal podría acudir al show.

Al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos "La Chupitos" fue sometida a una breve investigación. Instantes después las autoridades de Estados Unidos determinaron esposarla y regresarla a México. La comediante detalló que en aquel entonces quedó muy asustada.

"No tenía visa de trabajo, tenía visa normal. En el aeropuerto me agarraron, me esposaron y me regresaron", explicó.